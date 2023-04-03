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«Вест Хэм» обязали выплатить долг еще одному клубу РПЛ

3 апреля 2023, 21:09
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В ЦСКА сообщили, что ФИФА обязала «Вест Хэм» рассчитаться за трансфер Николы Влашича.

  • В 2021 году лондонцы купили полузащитника за 30 миллионов евро.
  • Около 9 миллионов клуб АПЛ еще не заплатил.
  • С лета хорват выступает за «Торино» на правах аренды.

«Сегодня в ФИФА было вынесено решение по делу Влашича, и оно в нашу пользу. Данный спор касается второго транша, около девяти миллионов евро, а также пени – 5% годовых. «Вест Хэм» обязали полностью погасить задолженность перед ЦСКА.

У «Вест Хэма» есть 10 дней, чтобы запросить мотивировочную часть решения. После получения полного решения, а это занимает обычно около месяца, у них будет ещe 21 день на обращение в CAS.

Если этого не случится, то решение вступит в силу, и у «Вест Хэма» будет 45 дней на оплату. И если оплата не поступит, то мы, в свою очередь, можем пойти в Дисциплинарный комитет ФИФА и запросить санкции для английского клуба.

В недавнем деле Нисимуры и с японским клубом «Вегалта» нам это успешно удалось сделать, и после рассмотрения дела в Дисциплинарном комитете ФИФА «Вегалте» запретили регистрировать новых игроков.

При этом существует оговорка о «невозможности платежа», тогда решение может быть пересмотрено. Стоит отметить, что и с Великобританией ситуация особенно непростая.

Мы продолжим отстаивать свою правоту, но сегодняшняя наша победа, к сожалению, совсем не означает моментальное пополнение клубной казны. Однако, безусловно, наши позиции укрепились», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Ранее «Вест Хэм» обязали выплатить долг «Спартаку» за аренду Алекса Крала.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Вест Хэм ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (2)
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eugen-han
1680548422
Наивные, лыжников уже кинули, а эти временные решения - это спектакль для терпил, которые в итоге окажутся пострадавшими, потому что лондонцы оформят своё кидалово москвичей с размытыми формулировками, которые в свою очередь ФИФА примет во внимание и возможно окончательное решение будет не в пользу ЦСКА.
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