«Спартак» выиграл суд у клуба АПЛ в ФИФА

ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» долг за аренду полузащитника Алекса Крала.

«Палата по статусу игроков ФИФА вынесла решение по заявлению нашего клуба против английского «Вест Хэма». Лондонцев обязали выплатить полную сумму по трансферному договору за аренду Алекса Крала плюс полагающиеся проценты.

В случае если «Вест Хэм» не выплатит данную сумму в течение 45 дней, на клуб может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков, а по истечении трeх трансферных окон дело может быть передано в Дисциплинарный комитет ФИФА.

При этом лондонцы в течение десяти дней могут запросить у ФИФА мотивировочную часть решения, а в течение 21 дня со дня получения мотивировочной части — обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — сообщили в пресс-службе «Спартака».