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«Спартак» выиграл суд у клуба АПЛ в ФИФА

3 апреля 2023, 18:55
3

ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» долг за аренду полузащитника Алекса Крала.

«Палата по статусу игроков ФИФА вынесла решение по заявлению нашего клуба против английского «Вест Хэма». Лондонцев обязали выплатить полную сумму по трансферному договору за аренду Алекса Крала плюс полагающиеся проценты.

В случае если «Вест Хэм» не выплатит данную сумму в течение 45 дней, на клуб может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков, а по истечении трeх трансферных окон дело может быть передано в Дисциплинарный комитет ФИФА.

При этом лондонцы в течение десяти дней могут запросить у ФИФА мотивировочную часть решения, а в течение 21 дня со дня получения мотивировочной части — обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

  • В сезоне-2021/22 Алекс выступал за «Вест Хэм» на правах аренды.
  • Лондонцы не выплатили вторую часть от 5,2 миллиона евро за аренду Крала.
  • В июле 2022 года игрок приостановил контракт со «Спартаком» и ушел в «Шальке».

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Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Спартак Вест Хэм Крал Алекс
Комментарии (3)
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Марк Аврелий!
1680537893
а в РПЛ они ошибочное решение судьи оспорить не смогут!!!
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Юрэс
1680538258
АХРИНЕТЬ!!!!!! В лесу оказалось ЧТО-ТО СДЫХАЕТ!!!!!!!!!! С или З ,да ПОХ......
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derrik2000
1680543581
Ладно Решение в пользу Спартака. Ладно. Оставят в силе в CAS. А КАК, извиняюсь, Спартак деньги получит??? САНКЦИИ!
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