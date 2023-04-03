Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Спартак» выиграл суд у клуба АПЛ в ФИФА

    ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» долг за аренду полузащитника Алекса Крала.

    «Палата по статусу игроков ФИФА вынесла решение по заявлению нашего клуба против английского «Вест Хэма». Лондонцев обязали выплатить полную сумму по трансферному договору за аренду Алекса Крала плюс полагающиеся проценты.

    В случае если «Вест Хэм» не выплатит данную сумму в течение 45 дней, на клуб может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков, а по истечении трeх трансферных окон дело может быть передано в Дисциплинарный комитет ФИФА.

    При этом лондонцы в течение десяти дней могут запросить у ФИФА мотивировочную часть решения, а в течение 21 дня со дня получения мотивировочной части — обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

    • В сезоне-2021/22 Алекс выступал за «Вест Хэм» на правах аренды.
    • Лондонцы не выплатили вторую часть от 5,2 миллиона евро за аренду Крала.
    • В июле 2022 года игрок приостановил контракт со «Спартаком» и ушел в «Шальке».

    Новости по теме
    «Спартак» определился с будущим Крала и Кофрие: они находятся в арендах 5
    Мележиков рассказал об обращении в ФИФА по долгу «Вест Хэма» за Крала 1
    Крал не планирует возвращаться в «Спартак» 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2023 18:55
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 20 часов назад

      Ладно
      Решение в пользу Спартака.
      Ладно. Оставят в силе в CAS.
      А КАК, извиняюсь, Спартак деньги получит???
      САНКЦИИ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +954

      Юрэс 21 час назад

      АХРИНЕТЬ!!!!!!
      В лесу оказалось ЧТО-ТО СДЫХАЕТ!!!!!!!!!!
      С или З ,да ПОХ......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Марк Аврелий! 22 часа назад

      а в РПЛ они ошибочное решение судьи оспорить не смогут!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4610

      Бомбардиръ 22 часа назад

      Весь Хам должен быть проучен.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 