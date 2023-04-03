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    Губерниев назвал Гогниева недоразумением и предложил ему новую профессию

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал увольнение Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

    — Давно пора было уходить, он недоразумение российского футбола. Ему вообще с людьми работать нельзя, он мог бы быть автозаправщиком на какой‑то АЗС, но там тоже люди бы приходили и охреневали от общения с ним.

    Он превратился в очень странного персонажа. Пусть сменит профессию и меньше контактирует с людьми.

    — Он сможет найти работу в ФНЛ?

    — Если он найдет работу в ФНЛ, мне придется жалеть ФНЛ и клуб, в котором он будет работать.

    • «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
    • Гогниев возглавлял команду с осени 2022 года.
    • Это был его 1-й тренерский опыт в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2023 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3279

      Опорник84 19 часов назад

      А сколько еще в нашем футболе таких горе тренеров. И просвета не видно.

      0
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      Рейтинг: +954

      Юрэс 21 час назад

      Сегодня мне сказали, что Я .......банутый!
      Тоже мне НОВОСТЬ ( ..огниев))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2290

      kvm 21 час назад

      гопник ё_пта...

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