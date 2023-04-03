Губерниев назвал Гогниева недоразумением и предложил ему новую профессию

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал увольнение Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

— Давно пора было уходить, он недоразумение российского футбола. Ему вообще с людьми работать нельзя, он мог бы быть автозаправщиком на какой‑то АЗС, но там тоже люди бы приходили и охреневали от общения с ним.

Он превратился в очень странного персонажа. Пусть сменит профессию и меньше контактирует с людьми.

— Он сможет найти работу в ФНЛ?

— Если он найдет работу в ФНЛ, мне придется жалеть ФНЛ и клуб, в котором он будет работать.