Губерниев назвал Гогниева недоразумением и предложил ему новую профессию

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал увольнение Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».
— Давно пора было уходить, он недоразумение российского футбола. Ему вообще с людьми работать нельзя, он мог бы быть автозаправщиком на какой‑то АЗС, но там тоже люди бы приходили и охреневали от общения с ним.
Он превратился в очень странного персонажа. Пусть сменит профессию и меньше контактирует с людьми.
— Он сможет найти работу в ФНЛ?
— Если он найдет работу в ФНЛ, мне придется жалеть ФНЛ и клуб, в котором он будет работать.
- «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
- Гогниев возглавлял команду с осени 2022 года.
- Это был его 1-й тренерский опыт в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»