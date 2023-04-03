Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В Нидерландах считают, что Влут может отбыть срок за смертельное ДТП после завершения карьеры

    Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о ситуации нападающего «Урала» Рая Влута, который приговорен к 2,5 годам тюрьмы за смертельное ДТП.

    • Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
    • В результате аварии погиб 4-летний ребенок.
    • Влут забил 3 гола в 9 матчах сезона РПЛ.

    «Конечно, если он приедет в Голландию, ему придется сесть в тюрьму.

    Адвокат потерпевших запросил больший срок, чтобы он сразу сел в тюрьму. Сейчас им надо ждать, когда Рай снова приедет в Голландию. После отбытия срока он не вернется в профессиональный футбол. Это может значить конец карьеры Влута.

    Возможно, Рай сможет отбыть срок после окончания карьеры. Но судья не говорил о том, что это возможно.

    Шансы на апелляцию? Всегда есть такая возможность. Но ему и так уменьшили срок. Так что не уверен, что ему могут еще снизить срок. Он скорее всего останется тем же», — сказал Каптейнс.

    Экстрадиция в Нидерланды и разрыв контракта с «Уралом»: юристы рассказали, что грозит Влуту, приговоренному к 2,5 годам тюрьмы

    Новости по теме
    Экстрадиция в Нидерланды и разрыв контракта с «Уралом»: юристы рассказали, что грозит Влуту, приговоренному к 2,5 годам тюрьмы 3
    Влут подаст апелляцию на решение суда: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы 1
    В «Урале» рассказали, где находится Влут: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы на родине
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2023 17:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 