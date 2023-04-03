В Нидерландах считают, что Влут может отбыть срок за смертельное ДТП после завершения карьеры

Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о ситуации нападающего «Урала» Рая Влута, который приговорен к 2,5 годам тюрьмы за смертельное ДТП.

Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии погиб 4-летний ребенок.

Влут забил 3 гола в 9 матчах сезона РПЛ.

«Конечно, если он приедет в Голландию, ему придется сесть в тюрьму.

Адвокат потерпевших запросил больший срок, чтобы он сразу сел в тюрьму. Сейчас им надо ждать, когда Рай снова приедет в Голландию. После отбытия срока он не вернется в профессиональный футбол. Это может значить конец карьеры Влута.

Возможно, Рай сможет отбыть срок после окончания карьеры. Но судья не говорил о том, что это возможно.

Шансы на апелляцию? Всегда есть такая возможность. Но ему и так уменьшили срок. Так что не уверен, что ему могут еще снизить срок. Он скорее всего останется тем же», — сказал Каптейнс.

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