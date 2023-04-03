Экстрадиция в Нидерланды и разрыв контракта с «Уралом»: юристы рассказали, что грозит Влуту, приговоренному к 2,5 годам тюрьмы

Сегодня, 3 марта, суд в Нидерландах приговорил нападающего «Урала» Рая Влута к 2,5 годам тюремного заключения за смертельное ДТП.

Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии погиб 4-летний ребенок.

Влут забил 3 гола в 9 матчах сезона РПЛ.

Что ждет Влута и как должен среагировать «Урал»? Отвечают юристы:

«Если Влута приговорили в Нидерландах, то он может продолжать играть за «Урал». В России практически никого не выдают. Думаю, завтра он будет активным участником матча. Лишь бы он в Нидерланды не ездил. У него есть риски в других странах, но в России его точно никто не будет выдавать. Единственное, он будет ограничен во въезде в западные страны», – сказал Андрей Князев.

«[Приговор Влута] является основанием для прекращения трудового договора. Если футболист не имеет возможности исполнять свои функции решением суда, то это будет обоснованной причиной для разрыва контракта. Это нормальная практика. Если человек находится здесь на законных основаниях, то «Урал» имеет право продолжать с ним сотрудничать», – заявил Михаил Прокопец.

«Россия может не выдать Влута? Во-первых, нужно обращение от МИДа, правоохранительных органов или правительства Нидерландов. Как правило, оно направляется в Минюст России, а оно уже принимает решение с учетом действующих многосторонних и двусторонних международных соглашений о взаимодействии по борьбе с преступностью.

[Экстрадиция] возможна, потому что международное сотрудничество по борьбе с преступностью никак не остановилось между властями разных стран, несмотря на политическую турбулентность по отдельным вопросам. Вопросы борьбы с преступностью остаются. И в ней заинтересованы все страны», – отметил Сергей Алексеев.

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