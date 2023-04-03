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    Экстрадиция в Нидерланды и разрыв контракта с «Уралом»: юристы рассказали, что грозит Влуту, приговоренному к 2,5 годам тюрьмы

    Сегодня, 3 марта, суд в Нидерландах приговорил нападающего «Урала» Рая Влута к 2,5 годам тюремного заключения за смертельное ДТП.

    • Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
    • В результате аварии погиб 4-летний ребенок.
    • Влут забил 3 гола в 9 матчах сезона РПЛ.

    Что ждет Влута и как должен среагировать «Урал»? Отвечают юристы:

    «Если Влута приговорили в Нидерландах, то он может продолжать играть за «Урал». В России практически никого не выдают. Думаю, завтра он будет активным участником матча. Лишь бы он в Нидерланды не ездил. У него есть риски в других странах, но в России его точно никто не будет выдавать. Единственное, он будет ограничен во въезде в западные страны», – сказал Андрей Князев.

    «[Приговор Влута] является основанием для прекращения трудового договора. Если футболист не имеет возможности исполнять свои функции решением суда, то это будет обоснованной причиной для разрыва контракта. Это нормальная практика. Если человек находится здесь на законных основаниях, то «Урал» имеет право продолжать с ним сотрудничать», – заявил Михаил Прокопец.

    «Россия может не выдать Влута? Во-первых, нужно обращение от МИДа, правоохранительных органов или правительства Нидерландов. Как правило, оно направляется в Минюст России, а оно уже принимает решение с учетом действующих многосторонних и двусторонних международных соглашений о взаимодействии по борьбе с преступностью.

    [Экстрадиция] возможна, потому что международное сотрудничество по борьбе с преступностью никак не остановилось между властями разных стран, несмотря на политическую турбулентность по отдельным вопросам. Вопросы борьбы с преступностью остаются. И в ней заинтересованы все страны», – отметил Сергей Алексеев.

    Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2023 16:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20

      Chalavek 23 часа назад

      Так путин же с лукавым ху.ло оба, почему комент удаляете?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12562

      Вомбат 23 часа назад

      Сегодня 3 апреля, а не 3 марта. Но все равно, Влута - за решетку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 3 апреля, 16:21

      Свинси Промяс напрягся не на шутку. Гыгыгы

      3
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