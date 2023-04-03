Кержаков впервые прокомментировал свой уход из «Кармиотиссы»

Александр Кержаков объяснил, почему он покинул пост главного тренера «Кармиотиссы».
«Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить.
В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда. Не хочу сейчас говорить о деталях, все надо еще проанализировать.
Скажу лишь о том, что решение об уходе я был вынужден принять уже в перерыве последнего матча», – сказал Кержаков.
- Россиянин возглавлял команду с 8 февраля.
- Это был его первый тренерский опыт за границей.
- Под руководством Кержакова «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
Источник: Sports.ru