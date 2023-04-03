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    Кержаков впервые прокомментировал свой уход из «Кармиотиссы»

    Александр Кержаков объяснил, почему он покинул пост главного тренера «Кармиотиссы».

    «Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить.

    В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда. Не хочу сейчас говорить о деталях, все надо еще проанализировать.

    Скажу лишь о том, что решение об уходе я был вынужден принять уже в перерыве последнего матча», – сказал Кержаков.

    • Россиянин возглавлял команду с 8 февраля.
    • Это был его первый тренерский опыт за границей.
    • Под руководством Кержакова «Кармиотисса» провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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    Источник: Sports.ru

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    03.04.2023 12:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14402

      Skull_Boy 3 апреля, 13:58

      Да да все и всюду виноваты, но только не я кривоногий и криворукий, и газуй целовать жопку Миллеру т.к. вы газпромовские нахлебники ничего не можете

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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 3 апреля, 13:26

      Только бы ещё в "Красаву" не соблазнился пойти.

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      Рейтинг: +12562

      Вомбат 3 апреля, 13:02

      А что он ожидал от клуба, принадлежащего авторитетному бизнесмену Лунину? Раз не был к этому готов, не надо было и лезть.

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