Кержаков впервые прокомментировал свой уход из «Кармиотиссы»

Александр Кержаков объяснил, почему он покинул пост главного тренера «Кармиотиссы».

«Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить.

В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда. Не хочу сейчас говорить о деталях, все надо еще проанализировать.

Скажу лишь о том, что решение об уходе я был вынужден принять уже в перерыве последнего матча», – сказал Кержаков.