Бундеслига. Азмун помог «Байеру» разгромить «Шальке» (3:0)

«Байер» Хаби Алонсо победил в 26-м туре Бундеслиги «Шальке». Третий мяч забил бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун. Иранец вышел на замену на 66-й минуте.

Азмун отличился голевыми действиями в четырех из последних пяти матчей в Бундеслиге (три гола и передача), при этом в единственном матче без результативных действий он провел на поле две минуты.

Всего у Азмуна четыре гола и две голевых передачи в 24 матчах сезона Бундеслиги, но по сыгранным минутам он провел чуть больше десяти полных матчей (933 минуты).

«Байер» идет в очке от зоны еврокубков. «Шальке» – в зоне вылета.

Германия. Бундеслига. 26-й тур

Шальке – Байер – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Фримпонг, 50; 0:2 – Вирц, 61; 0:3 – Азмун, 90+2.

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