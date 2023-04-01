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    Бундеслига. Азмун помог «Байеру» разгромить «Шальке» (3:0)

    «Байер» Хаби Алонсо победил в 26-м туре Бундеслиги «Шальке». Третий мяч забил бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун. Иранец вышел на замену на 66-й минуте.

    Азмун отличился голевыми действиями в четырех из последних пяти матчей в Бундеслиге (три гола и передача), при этом в единственном матче без результативных действий он провел на поле две минуты.

    Всего у Азмуна четыре гола и две голевых передачи в 24 матчах сезона Бундеслиги, но по сыгранным минутам он провел чуть больше десяти полных матчей (933 минуты).

    «Байер» идет в очке от зоны еврокубков. «Шальке» – в зоне вылета.

    Германия. Бундеслига. 26-й тур

    Шальке – Байер – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Фримпонг, 50; 0:2 – Вирц, 61; 0:3 – Азмун, 90+2.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.04.2023 19:13
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