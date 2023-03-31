«Не торопитесь. Не уходите»: УЕФА не хочет отпускать Россию

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл позицию УЕФА по поводу возвращения России на международную арену.

«Если бы мы в конце прошлого года подали заявку о выходе из УЕФА, у них не было бы другого варианта, кроме как отпустить нас 1 июля. Тогда нас УЕФА мотивировала словами: «Коллеги, мы постараемся создать систему и поспособствовать возвращению России к международным соревнованиям. Не торопитесь. Не уходите».

Мы с этим согласились и предложили создать рабочую группу», – сказал Митрофанов.