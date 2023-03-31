«Не торопитесь. Не уходите»: УЕФА не хочет отпускать Россию

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл позицию УЕФА по поводу возвращения России на международную арену.
«Если бы мы в конце прошлого года подали заявку о выходе из УЕФА, у них не было бы другого варианта, кроме как отпустить нас 1 июля. Тогда нас УЕФА мотивировала словами: «Коллеги, мы постараемся создать систему и поспособствовать возвращению России к международным соревнованиям. Не торопитесь. Не уходите».
Мы с этим согласились и предложили создать рабочую группу», – сказал Митрофанов.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»