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«Не торопитесь. Не уходите»: УЕФА не хочет отпускать Россию

31 марта 2023, 19:57
23

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл позицию УЕФА по поводу возвращения России на международную арену.

«Если бы мы в конце прошлого года подали заявку о выходе из УЕФА, у них не было бы другого варианта, кроме как отпустить нас 1 июля. Тогда нас УЕФА мотивировала словами: «Коллеги, мы постараемся создать систему и поспособствовать возвращению России к международным соревнованиям. Не торопитесь. Не уходите».

Мы с этим согласились и предложили создать рабочую группу», – сказал Митрофанов.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (23)
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"supermax"
1680282383
Не понимаю.. Какая система, какая накуй рабочая группа... Либо играем, либо нет... Всегда все было по этой системе... Мудачье
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Slavan52
1680282719
Митрофанушка, тебя надули как ... Интересуют взносы РФС и Газпрома
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Кузьмич на трибуне
1680283590
Что значит "Не торопитесь?" . Либо мы выходим из УЕФА, либо вы снимаете все свои запреты! Где ваша национальная гордость? Посмотрите на нашу Российскую позицию в ПАСЕ. Как только нас отстранили, Россия заявила о выходе из ПАСЕ, все дружно аплодировали, но не прошло и года и как нас попросили вернуться. Сколько можно заискивать перед этой Европой?
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cska1948
1680284492
Неужели наши спортивные чиновники не понимают, что вопрос бана наших спортсменов на международной арене решается не в МОК, ФИФА, УЕФА и прочих международных спортивных организациях? Всё это решается в Вашингтоне.
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eugen-han
1680284817
Странные формулировки какие-то приводят. Что значит ,, дисквалифицированы" до конца сезона? Россия разве что-то нарушила в футбольном мире по спортивному принципу? Одни вопросы к европейским чинушам от футбола. В общем нам надо жёстко и чётко ставить вопрос ребром, или мы играем на евро - 2024 без всяких отборов вместо той же Польши или пошли все на х-й, в том числе здесь внутри, кто заигрывает с аферистами из Европы.
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sined1951
1680285524
Не верю я в их обещания, все врут и у них кишка тонка. Все будут решать политики, а не спортивные функционеры. В Европе в ближайшие 5 лет нам ничего не светит.
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JIEGEHDA
1680286535
Когда Америкосы будут делать что хотят вот тогда надо орать кричать и поднимать вопрос . Но мы почему то молча сидели когда они делали то что хотели , убивали воевали и тд. А сейчас нашли тупо повод чтоб нас отстранить . Как говорится на ошибках учатся . Надеюсь это приведет нас к тому что и мы сможем управлять
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САНЁК17
1680287266
Что то должно случиться, что б Россию вернуть к евро игру,но этого никто не знает и как, таких оправданий будем слышать и читать много раз
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alp
1680296763
опять поверили, и, опять облажались. потеряли еще один год... дебилы. уходя, уходи, и не надо жевать сопли
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Oldtrafford83
1680325576
Я лучше буду ждать когда нас вернут в ЕК, чем смотреть Азиатскую ЛЧ, если не дождусь, то х.е.р с ними.
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