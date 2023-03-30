Инсайдер сообщил, сколько «Торпедо» должно Талалаеву в качестве неустойки

Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев должен получить от клуба неустойку. Об этом в вопросе президенту москвичей Ярославу Савину сообщил инсайдер Сергей Егоров.

– Является ли сдерживающим фактором для интервью Талалаева выплата неустойки? На рынке говорят о сумме в 10 миллионов рублей неустойки.

– Это не соответствует действительности. Не буду это даже комментировать.