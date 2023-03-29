Марков рассказал, как отговаривал Хлусевича от трансфера в «Спартак»

Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал, что пытался отговорить защитника Даниила Хлусевича от трансфера в «Спартак». Они были вместе в тульском «Арсенале».

«Хлусевич — хороший, работоспособный парень с правильным отношением к делу. Я с ним хорошо общаюсь. Даня говорил, что у него были разные варианты, но «Спартак» Хлусевича якобы видел именно крайним полузащитником, как он и хотел. Все остальные звали в оборону. Он говорит: я не хочу играть крайним защитником. Я в ответ: подумай, «Спартак», Квинси Промес, много сильных конкурентов. Он: нет, выиграю конкуренцию.

Ну, в результате играет крайним защитником. Вроде пока молчит», – сказал Марков.