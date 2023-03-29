Марков рассказал, за что Евсеев его «отборно» обматерил

Нападающий «Факела» Евгений Марков вспомнил эпизод взаимодействия с экс-защитником «Локомотива» Вадимом Евсеевым. Юный Марков тогда работал болбоем на матче москвичей.

— На Аршавина и Кержакова ориентировался в детстве?

— Да. Отец меня в четыре-пять лет отвел на футбол один или два раза. Самые серьезные воспоминания — когда подавали мячи.

Чувствовать нерв игры, стоя у бровки… Для пацана — это что-то невероятное. Особенно Лига чемпионов.

Всякие истории были. Не секрет, что подавать мячи надо быстро, если твоя команда проигрывает, если выигрывает — наоборот. Так, «Зенит» вел у «Локомотива» 2:1, нам в перерыве говорят: помедленнее. И вот какой-то аут, Вадим Евсеев просит мяч, до бортика метров пять, просит, чтобы я его кинул. Я руку протягиваю с мячом и держу его. Тогда услышал такой отборный мат, что на всю жизнь запомнил. У Евсеева были такие глаза, я аж чуть испугался. Но мяч не кинул. Он дошел до меня. Вадим Валентинович очень нравится как человек и тренер. С удовольствием поработал бы вместе.