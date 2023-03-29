Отец Фати заявил, что попросил сына сменить команду: он отписался от «Барселоны» и подписался на другой клуб

Бори Фати, отец Ансу Фати, хочет, чтобы его сын покинул «Барселону».

«Я больше не приду на стадион, потому что зол на клуб. Через месяц мы наверняка встретимся с агентом Жорже Мендешем.

Меня беспокоит, что Ансу так мало играет. Как игрок сборной Испании и воспитанник «Барсы» он заслуживает гораздо большего.

Как отец, я сказал Ансу, что ему лучше уйти. Но он сказал мне, что хочет остаться. Если бы все зависело от меня, он ушел бы из «Барселоны» уже завтра», – сказал Бори Фати.

Отец Фати также отписался от «Барселоны» в соцсетях и подписался на «Баварию».