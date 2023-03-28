«Лучше бы стоять научился»: Шунин вспомнил жесткий разговор с Кержаковым в раздевалке «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин вспомнил, как бывший одноклубник Александр Кержаков раскритиковал его за ошибку в матче с «Крыльями Советов» в 2008 году.

«Я же был основным в академии, в дубле, на меня всегда рассчитывали. И, конечно, быстро допустил ошибку. С «Крыльями» – пропустил на 90-й со штрафного в свой угол.

В раздевалке был неприятный разговор с Кержаковым. Начал возмущаться, говорить гадости в духе: «Лучше бы стоять научился, а не интервью давал». Мне было крайне обидно слышать такое. И особенно – от Кержакова, суперкрутого футболиста, на которого я смотрел по телевизору.

Есть люди, которых мотивирует критика. Мне же поддержка помогает больше. Одно дело, когда ты ошибаешься, потому что ничего не делаешь, другое – из-за отсутствия опыта.

Я прекрасно понимал, что ошибся и что мы потеряли очки. Но я тогда пахал чуть ли не больше всех, после тренировок дорабатывал, вообще ни на секунду не расслаблялся. И тут – такое, еще и при всей команде. Я в ответ сказал что-то в духе: «Следи за собой лучше».

Тогда Кобелев поддержал Кержакова. Я приехал домой и провел один из худших вечеров в жизни. Мне надо было переварить не только ошибку, но и то, что случилось в раздевалке.

Это был мой последний матч в том сезоне, который стал для «Динамо» бронзовым», – заявил Шунин.