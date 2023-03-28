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  • «Лучше бы стоять научился»: Шунин вспомнил жесткий разговор с Кержаковым в раздевалке «Динамо»

«Лучше бы стоять научился»: Шунин вспомнил жесткий разговор с Кержаковым в раздевалке «Динамо»

28 марта 2023, 12:25
8

Вратарь «Динамо» Антон Шунин вспомнил, как бывший одноклубник Александр Кержаков раскритиковал его за ошибку в матче с «Крыльями Советов» в 2008 году.

«Я же был основным в академии, в дубле, на меня всегда рассчитывали. И, конечно, быстро допустил ошибку. С «Крыльями» – пропустил на 90-й со штрафного в свой угол.

В раздевалке был неприятный разговор с Кержаковым. Начал возмущаться, говорить гадости в духе: «Лучше бы стоять научился, а не интервью давал». Мне было крайне обидно слышать такое. И особенно – от Кержакова, суперкрутого футболиста, на которого я смотрел по телевизору.

Есть люди, которых мотивирует критика. Мне же поддержка помогает больше. Одно дело, когда ты ошибаешься, потому что ничего не делаешь, другое – из-за отсутствия опыта.

Я прекрасно понимал, что ошибся и что мы потеряли очки. Но я тогда пахал чуть ли не больше всех, после тренировок дорабатывал, вообще ни на секунду не расслаблялся. И тут – такое, еще и при всей команде. Я в ответ сказал что-то в духе: «Следи за собой лучше».

Тогда Кобелев поддержал Кержакова. Я приехал домой и провел один из худших вечеров в жизни. Мне надо было переварить не только ошибку, но и то, что случилось в раздевалке.

Это был мой последний матч в том сезоне, который стал для «Динамо» бронзовым», – заявил Шунин.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон Кержаков Александр
Комментарии (8)
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Ziklop
1679996114
ну вообщем то Кержу это тоже вернулось, когда он жаловался почти плакал, что Халк ему бить не даёт штрафные и пенальти. слова Саши БББ "посмотрите какой он здоровый, он и побить может , у него мячик не отобрать!" почти плакал Керж.
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Figo777
1679996206
Ничего, Антоха, вспомни как над Кержаком вся страна угарала... "Бил, бью и буду бить" (с) P.S. Только попадать не забывай. ))))))))
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Эном айс
1679999557
...А потом, как будто вспышка в глазах!! И всё стало хорошо.. Я опять в дубле.
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DOCTOR PENALTY
1680000272
Тяжёлый момент. Некоторые на этом ломаются. ""
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mihail200606
1680005835
Керж в ворота бы научился попадать...
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sochi-2013
1680428408
Хороший футболист, не обязательно = хороший человек.
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