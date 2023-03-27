Отбор Евро-2024. Швеция уничтожила Азербайджан (5:0), Сербия обыграла Черногорию (2:0) и другие результаты

Завершились еще шесть матчей 2-го тура отборочного турнира Евро-2024.
Отбор Евро-2024. Группа E. 2-й тур
Гол: 1:0 – Свидерски, 41.
Отбор Евро-2024. Группа F. 2-й тур
Швеция – Азербайджан – 5:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Форсберг, 38; 2:0 – Мустафазаде (в свои ворота), 65; 3:0 – Дьекереш, 79; 4:0 – Карлссон, 88; 5:0 – Эланга, 89.
Голы: 0:1 – Саппинен, 25; 1:1 – Кайнц, 68; 2:1 – Грегоритч, 88.
Отбор Евро-2024. Группа G. 2-й тур
Венгрия – Болгария – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Вечеи, 7; 2:0 – Собослай, 26; 3:0 – Адам, 39.
Черногория – Сербия – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Влахович, 78; 0:2 – Влахович, 90+6.
Источник: «Бомбардир»