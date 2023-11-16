Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Болгария - Венгрия
Болгария - Венгрия: обзор матча 16 ноября 2023
Болгария
16.11.2023, четверг, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 9 тур
2 : 2
Завершен
Венгрия
24'
С. Делев
78'
К. Десподов (П)
10'
М. Адам
90+7'
А. Петков (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болгария - Венгрия
90'
+7
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Петков
Пас отдал
Д. Собослаи
Желтая карточка
А. Колев
86'
Замена
S. Ivanov
️️️️
С. Делев
83'
Замена
Г. Русев
️️️️
К. Десподов
83'
Желтая карточка
Ж. Атанасов
81'
81'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
Э. Ботка
81'
Замена
Д. Газдаг
️️️️
Л. Него
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Десподов
78'
74'
Замена
А. Немет
️️️️
М. Адам
Замена
А. Колев
️️️️
М. Минчев
72'
59'
Замена
Ж. Надь
️️️️
К. Шобот
57'
Вторая желтая
М. Керкез
44'
Желтая карточка
М. Керкез
Замена
Ж. Атанасов
️️️️
И. Чочев
43'
42'
Желтая карточка
Э. Ботка
Вторая желтая
В. Антов
36'
ГОЛ! 1:1!
С. Делев
Пас отдал
К. Десподов
24'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Адам
Пас отдал
Д. Собослаи
Желтая карточка
В. Антов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
6
Алекс Петков
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
14
Филип Крастев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
11
Кирил Десподов
(К)
ПВ
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К)
АП
23
Кевин Шобот
ПВ
9
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Болгария
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
0
Hristo Ivanov
ЦП
7
Доминик Янков
АП
22
Илиан Илиев
АП
11
Георгий Русев
ПВ
9
Александар Колев
ЦФ
12
Димитар Митов
ЦФ
13
A. Lyaskov
ЦФ
21
S. Ivanov
ЦФ
Венгрия
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
5
Габор Салаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
17
Кристофер Хорват
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
0
Андраш Немет
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Наумов
14
Недялков
6
Петков
6
Антов
2
Попов
4
Груев
14
Крастев
18
Чочев
17
Минчев
11
Десподов
10
Делев
3-2-2-2-1
1
Дибус
21
Ботка
2
Ланг
4
Салаи
7
Него
11
Керкез
17
Стайлс
8
Надь
23
Шобот
10
Собослаи
9
Адам
18
Чочев
3
Атанасов
3
Атанасов
18
Чочев
11
Десподов
11
Русев
11
Русев
11
Десподов
17
Минчев
9
Колев
9
Колев
17
Минчев
10
Делев
21
21
10
Делев
23
Шобот
18
Надь
18
Надь
23
Шобот
21
Ботка
16
Калмар
16
Калмар
21
Ботка
7
Него
16
Газдаг
16
Газдаг
7
Него
9
Адам
0
Немет
0
Немет
9
Адам
Остались в запасе
Болгария
Венгрия
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
0
Hristo Ivanov
ЦП
7
Доминик Янков
АП
22
Илиан Илиев
АП
12
Димитар Митов
ЦФ
13
A. Lyaskov
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
5
Габор Салаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
17
Кристофер Хорват
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
0
Hristo Ivanov
ЦП
7
Доминик Янков
АП
22
Илиан Илиев
АП
12
Димитар Митов
ЦФ
13
A. Lyaskov
ЦФ
Остались в запасе
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
5
Габор Салаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
17
Кристофер Хорват
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
Главный тренер
Младен Крстаич
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Болгария - Венгрия
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Vasil Levski National Stadium, Sofia
Новости команд
Все
Болгария
Венгрия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Болгарии и Исландии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+