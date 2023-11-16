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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Эстония - Австрия
Эстония - Австрия: обзор матча 16 ноября 2023
Эстония
16.11.2023, четверг, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 9 тур
0 : 2
Завершен
Австрия
26'
К. Лаймер
40'
Ф. Линхарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстония - Австрия
89'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
М. Забитцер
Замена
Р. Пеетсон
️️️️
М. Поом
83'
76'
Замена
М. Зайдль
️️️️
К. Шлагер
Замена
А. Пикк
️️️️
М. Миллер
71'
Замена
С. Зенев
️️️️
Б. Ващук
71'
63'
Замена
Р. Шмид
️️️️
К. Баумгартнер
63'
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Грегоритч
Замена
Р. Роберт Шеин
️️️️
Г. Тунев
60'
46'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
К. Лаймер
40'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Линхарт
Пас отдал
Д. Алаба
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Лаймер
Пас отдал
К. Шлагер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
7
Георгий Тунев
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
18
Карол Метс
(К)
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
23
Богдан Ващук
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
8
Давид Алаба
(К)
ЦЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
20
Эдгар Тур
ПЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
9
Оливер Юргенс
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Австрия
12
Тобиас Лаваль
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
0
Манприт Саркария
ЛВ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
22
Маттиас Зайдль
АП
18
Романо Шмид
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Саша Калайджич
ЦФ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
2-1-5-2
1
Хейн
16
Тамм
3
Паскочи
24
Веткал
17
Миллер
23
Синявский
20
Поом
18
Метс
7
Тунев
23
Ващук
8
Аниер
4-4-1-1
17
Шлагер
5
Пош
14
Вебер
8
Алаба
15
Линхарт
6
Зайвальд
4
Шлагер
20
Лаймер
9
Забитцер
10
Баумгартнер
11
Грегоритч
17
Миллер
3
Пикк
3
Пикк
17
Миллер
20
Поом
6
Пеетсон
6
Пеетсон
20
Поом
7
Тунев
5
Шеин
5
Шеин
7
Тунев
23
Ващук
10
Зенев
10
Зенев
23
Ващук
4
Шлагер
22
Зайдль
22
Зайдль
4
Шлагер
10
Баумгартнер
18
Шмид
18
Шмид
10
Баумгартнер
9
Забитцер
17
Кайнц
17
Кайнц
9
Забитцер
20
Лаймер
7
Арнаутович
7
Арнаутович
20
Лаймер
11
Грегоритч
9
Калайджич
9
Калайджич
11
Грегоритч
Остались в запасе
Эстония
Австрия
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
20
Эдгар Тур
ПЗ
21
Алекс Тамм
ЦФ
9
Оливер Юргенс
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
12
Тобиас Лаваль
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
0
Манприт Саркария
ЛВ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
20
Эдгар Тур
ПЗ
21
Алекс Тамм
ЦФ
9
Оливер Юргенс
ЦФ
Остались в запасе
12
Тобиас Лаваль
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
0
Манприт Саркария
ЛВ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Эстония - Австрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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