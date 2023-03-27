Экс-футболисту «Марселя» грозит 16 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

Серхио Контрерас, более известный как Коке, может во второй раз оказаться в тюрьме.

Бывшему нападающему грозит до 16 лет лишения свободы за торговлю наркотиками.

Следователи считают, что 39-летний испанец создал преступную организацию, которая скупала и распространяла запрещенные вещества по разным странам Европы.