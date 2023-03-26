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  • Канчельскис посоветовал Матыцину возглавить сборную: «Сидят в кабинетах и сказки рассказывают»

Канчельскис посоветовал Матыцину возглавить сборную: «Сидят в кабинетах и сказки рассказывают»

26 марта 2023, 22:41
4

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис встал на защиту Валерия Карпина.

  • Главный тренер сборной России сказал, что не держится за свое место.
  • Министр спорта Олег Матыцин остался раздражен безразличием Карпина.
  • Милонов назвал Карпина «обиженкой».

«В чем проблема, если человек говорит правду: не хотите видеть в сборной – увольняйте. Да – да, нет – нет. Нет никакой середины. Я к этому отношусь спокойно. Нужно говорить, что я такой патриот, герой и рвать на себе рубашку?

Карпин правильно говорит. Они сидят там в кабинетах и начинают сказки рассказывать. Пускай Матыцин тогда принимает сборную и тренирует ее или берут тренера, которые будет кричать: «Всех разорву». Пожалуйста! Смеюсь над ними», – сказал Канчельскис.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей Карпин Валерий
Комментарии (4)
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eugen-han
1679860771
Пусть Матыцин ответит за I.D. на наших стадионах, на которые перестали приходить болельщики из-за того, что в целом общество против такого произвола в условиях санкций на наш футбол. И такого рода действие властей можно расценивать как диверсию и измену Родине.
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kara-mba
1679896636
Это Матыцину надо доказывать свою полезность на посту министра, Карпин всё уже доказал.
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kvm
1679898577
В 2009 году Басманный суд Москвы отстранил Олега Матыцина от должности президента РГУФКСМиТ, а марте 2012 года Измайловский суд столицы признал его виновным в превышении должностных полномочий при передаче федеральной земли, которой пользовался университет, в аренду Черкизовскому рынку. Следствие вменяло ущерб федеральному бюджету в размере 120 млн рублей. Матыцин своей вины не признал, и защита настаивала на том, что решение было принято на заседаниях учёного совета университета и средства от аренды шли в бюджет вуза. Суд освободил Матыцина от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
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моэм
1679910207
Канчельскис с ума сошёл ...Матыцин с работой министра не справляется , там где ничего и делать то не надо , кроме как пилить бабло .....а Андрей хочет доверить ему настоящую работу...пусть наши министры и дальше ничего не делают , так больше пользы от них , я бы им ещё повышенную премию назначил за НЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПРЕССЕ , их бред невозможно ни слышать ни читать.
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