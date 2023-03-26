Канчельскис посоветовал Матыцину возглавить сборную: «Сидят в кабинетах и сказки рассказывают»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис встал на защиту Валерия Карпина.
- Главный тренер сборной России сказал, что не держится за свое место.
- Министр спорта Олег Матыцин остался раздражен безразличием Карпина.
- Милонов назвал Карпина «обиженкой».
«В чем проблема, если человек говорит правду: не хотите видеть в сборной – увольняйте. Да – да, нет – нет. Нет никакой середины. Я к этому отношусь спокойно. Нужно говорить, что я такой патриот, герой и рвать на себе рубашку?
Карпин правильно говорит. Они сидят там в кабинетах и начинают сказки рассказывать. Пускай Матыцин тогда принимает сборную и тренирует ее или берут тренера, которые будет кричать: «Всех разорву». Пожалуйста! Смеюсь над ними», – сказал Канчельскис.
Источник: Sport24