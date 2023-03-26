Канчельскис посоветовал Матыцину возглавить сборную: «Сидят в кабинетах и сказки рассказывают»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис встал на защиту Валерия Карпина.

Главный тренер сборной России сказал, что не держится за свое место.

Министр спорта Олег Матыцин остался раздражен безразличием Карпина.

Милонов назвал Карпина «обиженкой».

«В чем проблема, если человек говорит правду: не хотите видеть в сборной – увольняйте. Да – да, нет – нет. Нет никакой середины. Я к этому отношусь спокойно. Нужно говорить, что я такой патриот, герой и рвать на себе рубашку?

Карпин правильно говорит. Они сидят там в кабинетах и начинают сказки рассказывать. Пускай Матыцин тогда принимает сборную и тренирует ее или берут тренера, которые будет кричать: «Всех разорву». Пожалуйста! Смеюсь над ними», – сказал Канчельскис.