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  • «Откачали с третьей попытки»: Яровинский рассказал о клинической смерти экс-защитника «Рубина»

«Откачали с третьей попытки»: Яровинский рассказал о клинической смерти экс-защитника «Рубина»

25 марта 2023, 14:02

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский вспомнил, как Олег Данченко чуть не умер на тренировке.

– Полтора месяца назад Данченко чуть не умер на сборе в Турции. В курсе подробностей?

– Случилась клиническая смерть. Мне рассказывали ребята из медицинского штаба «Рубина».

Наш доктор Бутовский требовал, чтобы на каждой тренировке был дефибриллятор. Что в академии, что в основном составе. Везде-везде!

Говорил: «Он понадобится раз в жизни. Но этот случай того стоит».

– Мудро.

– Вот так и с Данченко. Была тренировка луганской «Зари». На соседнем поле – австрийцы. У которых по правилам всегда с собой дефибриллятор. Так Олега и откачали. С третьей попытки.

– Именно австрийцы?

– В том-то и дело! Этот пример Бутовский и приводил.

– В его жизни был случай, когда дефибриллятор пригодился?

– Нет. Зато была история с Эриксеном на Евро-2020. На трибуне сидел немецкий доктор, который как раз обучал работе по оказанию первой помощи.

Эриксен упал, врачи сборной Дании немножко растерялись. Немец перемахнул через ограждение – и лично откачал.

Вот почему Бутовский на базе «Рубина» проводил бесконечные учения, натаскивал всех нас пользоваться дефибриллятором, мы сдавали медицинские тесты один за другим...

– Вас тоже выучил?

– Да. Как и Слуцкого. К нам приезжали люди из медицины катастроф с гигантским манекеном. Тот весил, наверное, килограммов 90. На нем учились делать искусственное дыхание.

  • Данченко покинул «Рубин» в январе 2021 года.
  • Сначала он ушел в АЕК за 1 миллион евро, а затем – в «Зарю» на правах аренды.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Рубин Данченко Олег Яровинский Олег
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