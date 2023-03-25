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  • Депутат Терюшков возмутился, что «Матч ТВ» транслирует зарубежные чемпионаты и еврокубки

Депутат Терюшков возмутился, что «Матч ТВ» транслирует зарубежные чемпионаты и еврокубки

25 марта 2023, 00:20
35

Депутат Госдумы РФ и бывший куратор «Химок» Роман Терюшков недоволен, что федеральный телеканал «Матч ТВ» показывает зарубежные футбольные чемпионаты.

«Основной спортивный канал «Матч ТВ» наряду с отечественными соревнованиями по футболу транслирует и чемпионаты стран, признанных недружественными.

В последнее воскресенье мы посмотрели игры из Германии и Италии. Также по вторникам, средам и четвергам нам транслируют еврокубковые игры – те, откуда наши клубы были исключены.

Подобный контент – серьезный рычаг в информационной войне коллективного Запада.

Основа воспитания поколений – пример старших, опора на авторитеты. В ситуации, когда за семейным столом в педагогических целях мама поет дифирамбы соседу, а не сидящему рядом папе, сын сделает закономерный вывод – о том, как повезло сыну соседа и как не повезло ему с отцом.

Станет ли это стимулом достигать мальчику высот? Сомневаюсь. Скорее эти действия послужат разрушению семьи, выразятся в неуважении младших к родителям, приведут к плачевным результатам.

«Матч ТВ» транслирует в каждую квартиру чемпионаты по футболу наших соседей, оправдывая это благой целью – показать нам европейский футбол. Футбол высокого качества, футбол – ориентир, цивилизованный футбол. Каждая квартира, каждая семья должна при просмотре сделать соответствующие выводы:

– страны, признанные недружественными по отношению к России (где расположена квартира и семья с телевизором) имеют эфирное время на российском ТВ через спортивную пропаганду;

– российский футбол входит в семью европейского футбола, они – друзья, хотя наши страны в противоположных, иных взаимоотношениях;

– российский футбол не входит в систему сфер государства, спорт же вне политики;

Получается, вот таким специфическим образом, «Матч ТВ» реализует информационную политику в «интересах» нашей страны», – написал Терюшков.

  • 43-летний депутат занимает мандат в Думе с 2021 года.
  • Он выступает за Fan ID.
  • «Химки», которые Терюшков ранее курировал, идут в зоне вылета РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Романа Терюшкова
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Терюшков Роман
Комментарии (35)
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Persona_non_Grata
1679693476
ЗАДОЛБАЛ уже этот дармоед - в думе дел других нет ???
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Viper for CSKA
1679717606
Пофиг, что показывает Матч ТВ. Зарубежные чемпионаты и еврокубки имеет смысл смотреть в оригинале, а не под тупоголовые комментарии "специалистов". Ну а патриотического мракобеса просто бесит, что по телевизору показывают нормальный футбол вместо его несчастных Химок. На стадионы почти никто не ходит из-за Фан Айди, а по ящику множество болельщиков предпочитают смотреть зарубежные чемпионаты, а не платить за специальный канал для просмотра футбола весьма спорного качества. Тогда откуда взяться вниманию к его Химкам и, как следствие, Терешкову? Как его привлечь? Только дегенеративными заявлениями, разумеется.
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Oldtrafford83
1679720226
Опять таблетки забыл принять
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САДЫЧОК
1679721639
Обьясните этому недоразумению , что просмотр Лучших матчей мира , способствует изучению мастерства и искусства футбола ! Высказывания , этого типа - носит противороссийскую риторику !
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mihail200606
1679723727
Ну что за дебилы...
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zigbert
1679725391
Во всем ищет пропаганду. А ведь футбол это не пропаганда насилия и убийства. Трансляции матчей еврокубков это прежде всего футбол высокого качества где есть чему поучиться. Многие с интересом смотрят и чемпионаты ведущих футбольных стран. Привел какой то идиотский пример в семье.
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BRO_football
1679729821
Какой же он идиот. Не зря Уткин над ним подшучивал. Даже в футболе Терюшков готов найти западную пропаганду и запретить его. Хотя там просто гоняют мяч по полю и ничего не говорят. Пропаганда разве что в том, что этот европейский футбол можно сравнить с российским и сделать вывод, что европейский футбол лучше, а российский - говно. Видимо, Терюшкову за это стыдно.
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Эном айс
1679734787
"В наш сyгyбо меpкантильный век каждый индивидyyм, в силy своих концепций и yнификаций, катастpофически мистифициpyя абстpакцию, имманентно эволюциониpyет в цеpебpальных сфеpах, находясь во власти своих феноменистических тенденций." ------- А почему вы, нижеотметившиеся, считаете эту с.вол.очь идиотом? Отнюдь. В ЕдрРе идиотов нет. Там отборная когорта, ставящая своей целью власть и деньги ,не гнушающаяся (в том числе) и любым дешёвым популизмом. Назвал бы это "синдромом Бузовой", которая на прагматичном кретинизме умудряется совершать огромные финансовые прыжки в высоту..
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NewLife
1679737412
Вот как так получается: чтобы получить права на вождение автомобиля, требуется справка от нарколога и осмотр психиатра, а мандат депутата или президента может получить любой нездоровый гражданин.
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Persona_non_Grata
1679742529
"А на товар российский Крайне низкий спрос, Всюду мы отстали, Кроме папирос. Обувь для мутантов Мебель для горилл, А машины будто Дьявол сотворил, Для хромых дороги, Мода для слепых, Бритвы для бесстрашных, Фильмы для тупых. В этом положении, Сложном для страны Все объединиться Вместе мы должны. Поддержи отечественного производителя... Незамедлительно. Даже если то что произвел он отвратительно, Ему простительно Если не безразлична Страна родная тебе Ты поучаствовать лично Должен в её судьбе. ...."
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