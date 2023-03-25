Депутат Терюшков возмутился, что «Матч ТВ» транслирует зарубежные чемпионаты и еврокубки

Депутат Госдумы РФ и бывший куратор «Химок» Роман Терюшков недоволен, что федеральный телеканал «Матч ТВ» показывает зарубежные футбольные чемпионаты.

«Основной спортивный канал «Матч ТВ» наряду с отечественными соревнованиями по футболу транслирует и чемпионаты стран, признанных недружественными.

В последнее воскресенье мы посмотрели игры из Германии и Италии. Также по вторникам, средам и четвергам нам транслируют еврокубковые игры – те, откуда наши клубы были исключены.

Подобный контент – серьезный рычаг в информационной войне коллективного Запада.

Основа воспитания поколений – пример старших, опора на авторитеты. В ситуации, когда за семейным столом в педагогических целях мама поет дифирамбы соседу, а не сидящему рядом папе, сын сделает закономерный вывод – о том, как повезло сыну соседа и как не повезло ему с отцом.

Станет ли это стимулом достигать мальчику высот? Сомневаюсь. Скорее эти действия послужат разрушению семьи, выразятся в неуважении младших к родителям, приведут к плачевным результатам.

«Матч ТВ» транслирует в каждую квартиру чемпионаты по футболу наших соседей, оправдывая это благой целью – показать нам европейский футбол. Футбол высокого качества, футбол – ориентир, цивилизованный футбол. Каждая квартира, каждая семья должна при просмотре сделать соответствующие выводы:

– страны, признанные недружественными по отношению к России (где расположена квартира и семья с телевизором) имеют эфирное время на российском ТВ через спортивную пропаганду;

– российский футбол входит в семью европейского футбола, они – друзья, хотя наши страны в противоположных, иных взаимоотношениях;

– российский футбол не входит в систему сфер государства, спорт же вне политики;

Получается, вот таким специфическим образом, «Матч ТВ» реализует информационную политику в «интересах» нашей страны», – написал Терюшков.