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Бубнов раскритиковал сборную России за матч с Ираном

24 марта 2023, 23:27
3

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов недоволен товарищеским матчем Иран – Россия (1:1).

«Сборная России в очередной раз не впечатлила. Этот матч мы должны были проиграть. На последних минутах нас простил Мехди Тареми — как он в ворота не попал?!

Надо признать: Иран — самый сильный соперник из тех, с кем мы в последнее время проводили товарищеские матчи. У них организованная мощная техничная команда. Ставку они делают на фланговые атаки, стандарты и борьбу. Примитивно, но работает: у иранцев было колоссальное преимущество по ударам.

У нас в атаке вообще ничего не получалось, не считая пенальти. И то, там скорее надо говорить об ошибке Саид Эзатолахи. Его страховали, а он зачем-то сфолил, сыграл неосторожно. То же самое по Литвинову: соперник находится спиной к воротам, совершенно не представляет опасности, а он его толкает!

В общем, очень слабая игра сборной России. Делали какие-то безадресные передачи вперед, мяч не держался абсолютно. Конечно, состав экспериментальный, но процент брака мог быть и не таким высоким. Хотя по самоотдаче претензий нет: бегали много и старались прессинговать», – сказал Бубнов.

  • Россия не выиграла 3 матча подряд.
  • 26 марта россияне примут Ирак.
  • Россия отстранена от официальных международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Россия Иран Бубнов Александр
Комментарии (3)
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Persona_non_Grata
1679693318
"бегали много и старались прессинговать" - Игру сборной можно охарактеризовать как " Суета суЁт " ! )))
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Artemka444
1679715725
Бубнов проснулся с зимней спячки!!!
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zigbert
1679751035
Скоро увидим нашу сборную наконец то в домашнем матче. Вот тут то и надо будет показать все свои способности.
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