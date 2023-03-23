«Убожество, а не игра. Это невозможно смотреть»: Ловчев – о матче Иран – Россия

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал сборную Россию за матч с Ираном.

Результат товарищеской встречи – 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти.

Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

«Убожество, а не игра. Это невозможно смотреть. Очень довольные жизнью футболисты сборной России. За такой футбол надо спрашивать.

Если в первом тайме Зиньковский выделялся, то дальше все хуже и хуже, а второй тайм был безобразен, я не вижу ни одного светлого пятна.

Это не первый такой матч, мы это уже видели прошлой осенью. Если это повторяется, надо делать выводы и спрашивать с этой сборной», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.