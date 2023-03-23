Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Убожество, а не игра. Это невозможно смотреть»: Ловчев – о матче Иран – Россия

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал сборную Россию за матч с Ираном.

    • Результат товарищеской встречи – 1:1.
    • Оба гола были забиты с пенальти.
    • Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

    «Убожество, а не игра. Это невозможно смотреть. Очень довольные жизнью футболисты сборной России. За такой футбол надо спрашивать.

    Если в первом тайме Зиньковский выделялся, то дальше все хуже и хуже, а второй тайм был безобразен, я не вижу ни одного светлого пятна.

    Это не первый такой матч, мы это уже видели прошлой осенью. Если это повторяется, надо делать выводы и спрашивать с этой сборной», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    Новости по теме
    Сборная не побеждает 180 дней. Сейчас ее лишил победы игрок, который чуть не променял футбол на рыболовство 9
    «Симпатии тренера не должны распространяться на сборную»: Федун раскритиковал Карпина после матча Иран – Россия
    Зарема: «Я бы очень не хотела, чтобы «Спартак» играл, как сборная России против Ирана» 1
    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2023 23:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18035

      paracetamol 1 час назад

      С этим тренером прогресса не будет. В Питере будет играть другая команда. Как можно что-то сделать, постоянно тасуя состав?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11