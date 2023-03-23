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  • «Убожество, а не игра. Это невозможно смотреть»: Ловчев – о матче Иран – Россия

«Убожество, а не игра. Это невозможно смотреть»: Ловчев – о матче Иран – Россия

23 марта 2023, 23:42
9

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал сборную Россию за матч с Ираном.

  • Результат товарищеской встречи – 1:1.
  • Оба гола были забиты с пенальти.
  • Россияне сыграли вничью 3 матча подряд.

«Убожество, а не игра. Это невозможно смотреть. Очень довольные жизнью футболисты сборной России. За такой футбол надо спрашивать.

Если в первом тайме Зиньковский выделялся, то дальше все хуже и хуже, а второй тайм был безобразен, я не вижу ни одного светлого пятна.

Это не первый такой матч, мы это уже видели прошлой осенью. Если это повторяется, надо делать выводы и спрашивать с этой сборной», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Иран Ловчев Евгений
Комментарии (9)
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paracetamol
1679605282
С этим тренером прогресса не будет. В Питере будет играть другая команда. Как можно что-то сделать, постоянно тасуя состав?
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Из Твери Леха
1679632210
Ловчева - тренером! Он научит играть и спросит с них заодно.
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Дядя Серёжа
1679632441
Сегодня все одним фронтом выступают, Валерика сливают.... Отбор на Евро начался, Нашему футболу Иран достася... Что-то здесь не так, В воскресенье Ирак...
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sochi-2013
1679633410
Комментарий удален.
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eugen-han
1679633468
Нормальная игра. Больше скажу: нынешняя сборная сильнее сборной пятилетней давности, что играла на домашнем чемпионате мира. В принципе это можно даже сейчас проверить и доказать, так как все ещё в строю и даже рвутся играть в сборной некоторые персонажи.
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SLADE2019
1679637129
Их ничего не давит, они должны быть полностью расслаблены и заняты лишь одной мыслью - показывать красивый, зрелищный футбол. А они все напряжены так, что ноги у них деревянные. Какая при этом зрелищность? Неужели трудно настроить игроков, когда такая возможность будет, играть исключительно для зрителей.
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Bozigit
1679644772
Ни чего. На Ираке оторвемся)
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моэм
1679651583
Эх и хороша же жизнь у футбольного эксперта на диване ....своё мнение можно даже не обосновывать...мели языком и получай бабло , не сходя с дивана....я же думаю, что если ты назвал себя экспертом то обрисуй хотя бы то , кого бы ты из напов поставил бы вместо Комличенко и скажи чем он лучше сыграл при этой схеме игры Карпина ....а то ляпнул и всё ....экспёрд хренов .
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