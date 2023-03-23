Уткин отреагировал на уход Талалаева из «Торпедо»

Василий Уткин поиронизировал по поводу отставки главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева.

«Талалаева уволили из «Торпедо». По соглашению сторон. До того расстались с Геркусом. Никаких конфликтов, стало быть, по смыслу – по соглашению сторон.

Давайте добавлять эту фразу везде. Будет логично. Например: «Торпедо» подало протест на матч с «Пари НН» и получило техническое поражение. По соглашению сторон.

У «Торпедо» нет тренера – по соглашению сторон.

«Торпедо» вылетит, это тоже будет по соглашению сторон», – написал Уткин в своем телеграм-канале.