Уткин отреагировал на уход Талалаева из «Торпедо»

Василий Уткин поиронизировал по поводу отставки главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева.
«Талалаева уволили из «Торпедо». По соглашению сторон. До того расстались с Геркусом. Никаких конфликтов, стало быть, по смыслу – по соглашению сторон.
Давайте добавлять эту фразу везде. Будет логично. Например: «Торпедо» подало протест на матч с «Пари НН» и получило техническое поражение. По соглашению сторон.
У «Торпедо» нет тренера – по соглашению сторон.
«Торпедо» вылетит, это тоже будет по соглашению сторон», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года.
- При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
- Москвичи набрали 8 очков, отставание от спасительного 14-го места – 9 очков.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина