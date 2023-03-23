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    Уткин отреагировал на уход Талалаева из «Торпедо»

    Василий Уткин поиронизировал по поводу отставки главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева.

    «Талалаева уволили из «Торпедо». По соглашению сторон. До того расстались с Геркусом. Никаких конфликтов, стало быть, по смыслу – по соглашению сторон.

    Давайте добавлять эту фразу везде. Будет логично. Например: «Торпедо» подало протест на матч с «Пари НН» и получило техническое поражение. По соглашению сторон.

    У «Торпедо» нет тренера – по соглашению сторон.

    «Торпедо» вылетит, это тоже будет по соглашению сторон», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года.
    • При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
    • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
    • Москвичи набрали 8 очков, отставание от спасительного 14-го места – 9 очков.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 08:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +47

      MERZAVETC 2 часа назад

      Уткен назначен тренером Торпедо, по соглашению сторон.

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      Рейтинг: +18027

      paracetamol 4 часа назад

      Этот сброд не способен играть ни с одним тренером!

      0
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      Рейтинг: +6208

      Enter2006 5 часов назад

      "по соглашению сторон", это также как "по собственному желанию".
      Знаем мы эти соглашения сторон и собственные желания...

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      Рейтинг: +2519

      serglider 5 часов назад

      Торпедо все... Можно распродать игроков, кто еще ликвидный на рынке, выставить дубль и спокойно готовится к Первой лиги)))

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 6 часов назад

      А как Вася увольнялся с Матч ТВ? Тоже по соглашению сторон? Или по статье?

      0
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      Рейтинг: +18287

      ilichkadr > Kollljan 6 часов назад

      Ясный перец, что по соглашению сторон. С записью в трудовой: «Уволен на основании подпункта «б» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ за нахождение на работе в состоянии алкогольного опьянения» это будет начало конеца.

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      Рейтинг: +18287

      ilichkadr 6 часов назад

      Вася, ну ты и тупой. По соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) это условие трудового договора, означающее, что трудовой договор может быть в любое время расторгнут. Иными словами, добровольное и согласованное волеизъявление работника и работодателя.

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      Рейтинг: +639

      эд100 6 часов назад

      а есть другие варианты? заберут с собой раздолбанные химки, и алга...

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