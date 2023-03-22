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    «Тоттенхэм» рассматривает шесть тренеров на замену Конте

    «Тоттенхэм» готовит отставку главного тренера Антонио Конте. Лондоны работают по шорт-листу из шести кандидатов.

    Планируется, что до конца сезона лондонцев будет возглавлять Райан Мэйсон из клубной системы, а потом придет новый тренер.

    Конте сорвался после ничьей «Тоттенхэма» с командой экс-тренера «Шинника»: словесно напрыгнул на своих же игроков и владельца

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    Источник: The Guardian

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