«Тоттенхэм» рассматривает шесть тренеров на замену Конте

«Тоттенхэм» готовит отставку главного тренера Антонио Конте. Лондоны работают по шорт-листу из шести кандидатов.

Планируется, что до конца сезона лондонцев будет возглавлять Райан Мэйсон из клубной системы, а потом придет новый тренер.

Конте сорвался после ничьей «Тоттенхэма» с командой экс-тренера «Шинника»: словесно напрыгнул на своих же игроков и владельца