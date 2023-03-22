«Тоттенхэм» рассматривает шесть тренеров на замену Конте

«Тоттенхэм» готовит отставку главного тренера Антонио Конте. Лондоны работают по шорт-листу из шести кандидатов.
- Рубен Аморим («Спортинг»);
- Венсан Компани («Бернли»);
- Маурисио Почеттино (последний клуб – «ПСЖ»);
- Томас Тухель (последний клуб – «Челси»);
- Луис Энрике (последняя команда – сборная Испании);
- Роберто Де Дзерби («Брайтон»).
Планируется, что до конца сезона лондонцев будет возглавлять Райан Мэйсон из клубной системы, а потом придет новый тренер.
Конте сорвался после ничьей «Тоттенхэма» с командой экс-тренера «Шинника»: словесно напрыгнул на своих же игроков и владельца
Источник: The Guardian