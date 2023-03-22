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  • Созин обвинил Карпина в высокомерии: «Не слышал такого от других тренеров сборной»

Созин обвинил Карпина в высокомерии: «Не слышал такого от других тренеров сборной»

22 марта 2023, 17:12
3

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что не держится за место в национальной команде.

«Валерий Карпин вчера заявил, что за место в сборной никто не держится. Мне было странно это слышать. Карпин – хороший, крепкий по российским меркам тренер: играл в Европе, потом тренировал тут: «Спартак», «Торпедо» Армавирское…

Да, ничего не выиграл, но «Ростов» сейчас даже какую-то видимость конкуренции «Зениту» создаeт. Но откуда у Карпина такое высокомерие? Мне это непонятно.

Если ему неинтересно работать в сборной, то зачем заставлять? Я от других тренеров сборной таких пренебрежительных слов не слышал, раньше так о своей сборной не говорили.

Так что если Карпину не хочется работать в команде, то пускай в РФС ему так и скажут: Валерий Георгиевич, если не хочется – окей, давайте разорвeм контракт. Карпин — самодостаточный и уверенный в себе человек, вряд ли он пропадeт. Но не надо делать из сборной России какую-то промокашку», — сказал Созин.

  • Россияне проведут товарищеские матчи с Ираном (в Тегеране) и Ираком (в Санкт-Петербурге).
  • Сборная более года отстранена от международных турниров.
  • Карпин возглавляет команду с июля 2021 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (3)
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sochi-2013
1679496735
"Высокомерие возникает в том случае, когда человек ощущает давление проблемы из своего подсознания, но изо всех сил старается сдержать это влияние. Народная поговорка «Из грязи в князи» указывает нам на то, что эта проблема не нова в нашем человеческом мире." Автор: Юрий Рыжов Плюс инфантилизм и все его синонимы. (это от себя)
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sined1951
1679499441
Я не пойму шумихи вокруг сборной. Ну сумели договориться на товарники, ну и хорошо. Чего без конца дергать тренера глупыми вопросами, почему этого взял, а этого не взял. Никаких серьезных задач у команды в настоящем времени нет. Просто нужно показать, что сборная у нас есть и даже играет. Зачем разные бывшие функционеры лезут со своим глупым мнением.
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mihail200606
1679503091
Ну а за что там держаться...перспективы не пойми какие ,нормальных игроков нет...
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