Созин обвинил Карпина в высокомерии: «Не слышал такого от других тренеров сборной»

Я не пойму шумихи вокруг сборной. Ну сумели договориться на товарники, ну и хорошо. Чего без конца дергать тренера глупыми вопросами, почему этого взял, а этого не взял. Никаких серьезных задач у команды в настоящем времени нет. Просто нужно показать, что сборная у нас есть и даже играет. Зачем разные бывшие функционеры лезут со своим глупым мнением.
Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что не держится за место в национальной команде.
«Валерий Карпин вчера заявил, что за место в сборной никто не держится. Мне было странно это слышать. Карпин – хороший, крепкий по российским меркам тренер: играл в Европе, потом тренировал тут: «Спартак», «Торпедо» Армавирское…
Да, ничего не выиграл, но «Ростов» сейчас даже какую-то видимость конкуренции «Зениту» создаeт. Но откуда у Карпина такое высокомерие? Мне это непонятно.
Если ему неинтересно работать в сборной, то зачем заставлять? Я от других тренеров сборной таких пренебрежительных слов не слышал, раньше так о своей сборной не говорили.
Так что если Карпину не хочется работать в команде, то пускай в РФС ему так и скажут: Валерий Георгиевич, если не хочется – окей, давайте разорвeм контракт. Карпин — самодостаточный и уверенный в себе человек, вряд ли он пропадeт. Но не надо делать из сборной России какую-то промокашку», — сказал Созин.
- Россияне проведут товарищеские матчи с Ираном (в Тегеране) и Ираком (в Санкт-Петербурге).
- Сборная более года отстранена от международных турниров.
- Карпин возглавляет команду с июля 2021 года.