Созин обвинил Карпина в высокомерии: «Не слышал такого от других тренеров сборной»

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что не держится за место в национальной команде.

«Валерий Карпин вчера заявил, что за место в сборной никто не держится. Мне было странно это слышать. Карпин – хороший, крепкий по российским меркам тренер: играл в Европе, потом тренировал тут: «Спартак», «Торпедо» Армавирское…

Да, ничего не выиграл, но «Ростов» сейчас даже какую-то видимость конкуренции «Зениту» создаeт. Но откуда у Карпина такое высокомерие? Мне это непонятно.

Если ему неинтересно работать в сборной, то зачем заставлять? Я от других тренеров сборной таких пренебрежительных слов не слышал, раньше так о своей сборной не говорили.

Так что если Карпину не хочется работать в команде, то пускай в РФС ему так и скажут: Валерий Георгиевич, если не хочется – окей, давайте разорвeм контракт. Карпин — самодостаточный и уверенный в себе человек, вряд ли он пропадeт. Но не надо делать из сборной России какую-то промокашку», — сказал Созин.