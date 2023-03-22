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    Созин обвинил Карпина в высокомерии: «Не слышал такого от других тренеров сборной»

    Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что не держится за место в национальной команде.

    «Валерий Карпин вчера заявил, что за место в сборной никто не держится. Мне было странно это слышать. Карпин – хороший, крепкий по российским меркам тренер: играл в Европе, потом тренировал тут: «Спартак», «Торпедо» Армавирское…

    Да, ничего не выиграл, но «Ростов» сейчас даже какую-то видимость конкуренции «Зениту» создаeт. Но откуда у Карпина такое высокомерие? Мне это непонятно.

    Если ему неинтересно работать в сборной, то зачем заставлять? Я от других тренеров сборной таких пренебрежительных слов не слышал, раньше так о своей сборной не говорили.

    Так что если Карпину не хочется работать в команде, то пускай в РФС ему так и скажут: Валерий Георгиевич, если не хочется – окей, давайте разорвeм контракт. Карпин — самодостаточный и уверенный в себе человек, вряд ли он пропадeт. Но не надо делать из сборной России какую-то промокашку», — сказал Созин.

    • Россияне проведут товарищеские матчи с Ираном (в Тегеране) и Ираком (в Санкт-Петербурге).
    • Сборная более года отстранена от международных турниров.
    • Карпин возглавляет команду с июля 2021 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +868

      sined1951 15 минут назад

      Я не пойму шумихи вокруг сборной. Ну сумели договориться на товарники, ну и хорошо. Чего без конца дергать тренера глупыми вопросами, почему этого взял, а этого не взял. Никаких серьезных задач у команды в настоящем времени нет. Просто нужно показать, что сборная у нас есть и даже играет. Зачем разные бывшие функционеры лезут со своим глупым мнением.

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      Рейтинг: +6985

      sochi-2013 1 час назад

      "Высокомерие возникает в том случае, когда человек ощущает давление проблемы из своего подсознания, но изо всех сил старается сдержать это влияние. Народная поговорка «Из грязи в князи» указывает нам на то, что эта проблема не нова в нашем человеческом мире."
      Автор: Юрий Рыжов
      Плюс инфантилизм и все его синонимы. (это от себя)

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