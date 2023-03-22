Стала известна причина увольнения Талалаева из «Торпедо»

Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо».

По информации бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова, причиной ухода тренера стала отмена запланированного сбора.

«Если вы накануне отъезда команды на сбор решаете его отменить, поставив тренера перед фактом – возможно, вы сэкономите деньги, но тренера надо будет искать нового», – написал Казаков в телеграме.