Стала известна причина увольнения Талалаева из «Торпедо»

Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо».
По информации бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова, причиной ухода тренера стала отмена запланированного сбора.
«Если вы накануне отъезда команды на сбор решаете его отменить, поставив тренера перед фактом – возможно, вы сэкономите деньги, но тренера надо будет искать нового», – написал Казаков в телеграме.
- Талалаев возглавлял «Торпедо» в октябре 2022 года.
- При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
- Москвичи набрали 8 очков, отставание от спасительного 14-го места – 9 очков.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова