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    Стала известна причина увольнения Талалаева из «Торпедо»

    Андрей Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо».

    По информации бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова, причиной ухода тренера стала отмена запланированного сбора.

    «Если вы накануне отъезда команды на сбор решаете его отменить, поставив тренера перед фактом – возможно, вы сэкономите деньги, но тренера надо будет искать нового», – написал Казаков в телеграме.

    • Талалаев возглавлял «Торпедо» в октябре 2022 года.
    • При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
    • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.
    • Москвичи набрали 8 очков, отставание от спасительного 14-го места – 9 очков.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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