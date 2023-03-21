Семак назвал две самые слабые позиции в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал проблемные позиции в клубе из Петербурга.

«Травмы Вильмара Барриоса и Ивана Сергеева оголили те позиции, которые для нас наиболее важны. При нынешней схеме, по сути, у нас нет дублера на позицию опорного полузащитника. Если кто-то из двух нападающих — Сергеев или Матео Кассьерра — выбывает или устает, подменить их тоже нет возможности.

То есть нападающий и опорный полузащитник — две позиции, которые у нас сейчас несколько просели. Нужно думать, как выходить из этой ситуации. Это абсолютно нормальный рабочий процесс», – сказал Семак.