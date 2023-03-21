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    Семак назвал две самые слабые позиции в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал проблемные позиции в клубе из Петербурга.

    «Травмы Вильмара Барриоса и Ивана Сергеева оголили те позиции, которые для нас наиболее важны. При нынешней схеме, по сути, у нас нет дублера на позицию опорного полузащитника. Если кто-то из двух нападающих — Сергеев или Матео Кассьерра — выбывает или устает, подменить их тоже нет возможности.

    То есть нападающий и опорный полузащитник — две позиции, которые у нас сейчас несколько просели. Нужно думать, как выходить из этой ситуации. Это абсолютно нормальный рабочий процесс», – сказал Семак.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Клуб вылетели из Кубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.03.2023 20:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +860

      Болотоход 6 часов назад

      Не че газпром еще шлака привезет с бразилии!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6329

      Давид59 6 часов назад

      А вратарская позиция? Неужели его Керж устраивает? Только слепому не видно, что он слишком много ошибается

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +18277

      ilichkadr > Давид59 6 часов назад

      Мишаню давно пора на пенсию. Не тянул, не тянет и не будет тянуть, бобик издох.........

      2
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      Рейтинг: +3997

      Ziklop 7 часов назад

      тренерская позиция самая слабая, нет его в Зените и заменить некем!

      4
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