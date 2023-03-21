Кафанов объяснил отсутствие Лантратова в заявке сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему Илья Лантратов не получил вызов в национальную команду.

«Расширенный список нужно было подавать до возобновления чемпионата, то есть было непонятно, кто начнeт сезон в «Локомотиве».

Давайте разберeм ситуацию со «Спартаком» и «Динамо». Мы знали заранее, что у «Спартака» в Кубке играет Максименко, а в РПЛ – Селихов.

Как и в «Динамо» в Кубке Лещук, а в чемпионате – Шунин. Поэтому сразу включили в список и Селихова, и Шунина.

В «Локомотиве» было непонятно, Илья только пришeл, а там ещe два хороших вратаря. Мы не знали, кто начнeт первым номером.

Потом была ситуация с Матвеем Сафоновым: были и положительные, и отрицательные тесты на коронавирус. Два положительных, три отрицательных.

Он приехал в последний момент, за «Краснодар» не играл, поэтому вот так и сложился список. Заявка была чуть раньше, потому что нужна была виза в Иран.

Если бы Сафонов не приехал в сборную, то на игру с Ираком в Питере мы готовы были вызвать Лантратова. Даже не просто вызвать, а сразу играть», – сообщил Кафанов.