Кафанов объяснил отсутствие Лантратова в заявке сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему Илья Лантратов не получил вызов в национальную команду.
«Расширенный список нужно было подавать до возобновления чемпионата, то есть было непонятно, кто начнeт сезон в «Локомотиве».
Давайте разберeм ситуацию со «Спартаком» и «Динамо». Мы знали заранее, что у «Спартака» в Кубке играет Максименко, а в РПЛ – Селихов.
Как и в «Динамо» в Кубке Лещук, а в чемпионате – Шунин. Поэтому сразу включили в список и Селихова, и Шунина.
В «Локомотиве» было непонятно, Илья только пришeл, а там ещe два хороших вратаря. Мы не знали, кто начнeт первым номером.
Потом была ситуация с Матвеем Сафоновым: были и положительные, и отрицательные тесты на коронавирус. Два положительных, три отрицательных.
Он приехал в последний момент, за «Краснодар» не играл, поэтому вот так и сложился список. Заявка была чуть раньше, потому что нужна была виза в Иран.
Если бы Сафонов не приехал в сборную, то на игру с Ираком в Питере мы готовы были вызвать Лантратова. Даже не просто вызвать, а сразу играть», – сообщил Кафанов.
- Матч с Ираном состоится 23 марта, с Ираком – 26-го.
- 27-летний Лантратов в составе «Локомотива» пропустил 8 голов в 5 играх.