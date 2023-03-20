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    Губерниев оскорбил Канчельскиса, который обвинил его в цензуре в пользу «Зенита»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на обвинения в цензуре со стороны экс-игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса.

    Ранее Канчельскис заявил, что Губерниев просил его не критиковать «Зенит» на «Матч ТВ».

    «Андрей Канчельскис был прекрасным футболистом, о котором даже в «Status Quo» пели песни про «Манчестер Юнайтед»: «Робсон, Канчельскис и Гиггз».

    Сколько бы с ним ни виделся, вижу, как прекрасный когда-то футболист Канчельскис превращается в абсолютного фрика. Естественно, он врун.

    Сложно представить, чтобы я просил не критиковать «Зенит». Кто смотрит мои футбольные студии, я критикую всех, если они того заслуживают. И кто смотрит мои эфиры по биатлону и лыжам — там я тоже критикую высокопоставленных людей. Потому что работаю честно и свое дело знаю!» — заявил Губерниев

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Матч ТВ» входит в «Газпром-медиа».

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    Источник: Sport24

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    20.03.2023 15:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +609

      эд100 5 часов назад

      губерниев+ловчев+быстров+++++++ = срач тв

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6157

      Enter2006 7 часов назад

      Губерниев, ты губошлёп, пустозвон, и просто... му*ак! Тебя вообще от комментариев любого спорта нужно отстранить навсегда. Иди вон в "русское лото" играй и снимайся, или в камеди клаб где тебе и место.

      3
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      Рейтинг: +6126

      subbotaspartak 8 часов назад

      А если дуэль? Может кто-нибудь попадёт...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24405

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Губерниев, если провести опрос, то 9/10х населения РФ проголосует, чтобы убрать твою рожу с экранов.

      8
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      Рейтинг: +422

      Кирилл Михайлов 8 часов назад

      Фрик спрашивает фрика: - фрик, какова твоя профессия?

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      Рейтинг: +6126

      subbotaspartak > Кирилл Михайлов 8 часов назад

      Нафрик это мне надо...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1627

      IVANRUS777 8 часов назад

      Твои эфиры смотрят только такие же фрики Дима. Всё здравое население страны вообще телевизор давно не смотрит. Потому что от ваших рож и вранья потом блевать хочется.

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