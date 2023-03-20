Губерниев оскорбил Канчельскиса, который обвинил его в цензуре в пользу «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на обвинения в цензуре со стороны экс-игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса.

Ранее Канчельскис заявил, что Губерниев просил его не критиковать «Зенит» на «Матч ТВ».

«Андрей Канчельскис был прекрасным футболистом, о котором даже в «Status Quo» пели песни про «Манчестер Юнайтед»: «Робсон, Канчельскис и Гиггз».

Сколько бы с ним ни виделся, вижу, как прекрасный когда-то футболист Канчельскис превращается в абсолютного фрика. Естественно, он врун.

Сложно представить, чтобы я просил не критиковать «Зенит». Кто смотрит мои футбольные студии, я критикую всех, если они того заслуживают. И кто смотрит мои эфиры по биатлону и лыжам — там я тоже критикую высокопоставленных людей. Потому что работаю честно и свое дело знаю!» — заявил Губерниев