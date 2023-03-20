Канчельскис рассказал, как столкнулся с цензурой на «Матч ТВ» в пользу «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о цензуре на «Матч ТВ».

«Дом-2» – это «Матч ТВ». Знаете, почему «Домом-2» назвал? Когда я пришел к ним и увидел людей из Comedy Club, потом Бузова пришла, кричат, перебивают.

Губерниев мне говорит: «Не критикуй «Зенит». Почему я должен не критиковать? Вы спрашиваете мое мнение, я вам отвечаю. Туда приходит Бузова и начинает рассказывать про футбол», – сказал Канчельскис.