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    Глебов назвал единственное условие отмены Fan ID

    Капитан «Ростова» Данил Глебов назвал условие, при котором в РПЛ будет отменен Fan ID.

    «Можно ли откатить назад Fan ID? Думаю, нет. Для этого нужно, чтобы люди, которые сделали эту систему, признали, что это ошибка. Вряд ли они это признают.

    Придется играть и слушать, как партнеры между собой разговаривают на поле, а не болельщиков», – сказал Глебов.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

    «Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +954

      Таврида 11 минут назад

      Да, не признают, к сожалению. Я на местный футбол хожу без всякого Fan ID и с пивом. Хреновы депутаты, заняться больше нечем? Я на матчи ЦСКА в Краснодар ездил (акуенный стадион Галицкий сделал) , но теперь все, конечно...

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      Рейтинг: +33559

      oyabun 16 минут назад

      Чтобы у нас власть когда то признала свои ошибки?! "Это фантастика, сынок".

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