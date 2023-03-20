Глебов назвал единственное условие отмены Fan ID

Капитан «Ростова» Данил Глебов назвал условие, при котором в РПЛ будет отменен Fan ID.

«Можно ли откатить назад Fan ID? Думаю, нет. Для этого нужно, чтобы люди, которые сделали эту систему, признали, что это ошибка. Вряд ли они это признают.

Придется играть и слушать, как партнеры между собой разговаривают на поле, а не болельщиков», – сказал Глебов.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

«Домой по паспорту не ходят». Как герои РПЛ реагируют на Fan ID