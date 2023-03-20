Дивеев: «Я устал от травм»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал очередную травму.
- Футболист не смог доиграть воскресный матч с «Зенитом» (1:0).
- Он вынужденно покинул поле на 34-й минуте.
- В этом сезоне 23-летний Дивеев поучаствовал только в 14 играх во всех турнирах.
«Пытаешься найти эмоциональные моменты: команда – молодцы, победили «Зенит», но, честно сказать, устал от травм.
Будем решать проблему, говорить об этом с медицинским штабом, потому что травма на травме происходит.
Если в матче с «Торпедо» я оступился, то последующие повреждения могли быть от нагрузок. Будем решать и делать выводы», – сказал Дивеев.
Источник: «Матч ТВ»