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    Дивеев: «Я устал от травм»

    Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал очередную травму.

    • Футболист не смог доиграть воскресный матч с «Зенитом» (1:0).
    • Он вынужденно покинул поле на 34-й минуте.
    • В этом сезоне 23-летний Дивеев поучаствовал только в 14 играх во всех турнирах.

    «Пытаешься найти эмоциональные моменты: команда – молодцы, победили «Зенит», но, честно сказать, устал от травм.

    Будем решать проблему, говорить об этом с медицинским штабом, потому что травма на травме происходит.

    Если в матче с «Торпедо» я оступился, то последующие повреждения могли быть от нагрузок. Будем решать и делать выводы», – сказал Дивеев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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