Дивеев: «Я устал от травм»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал очередную травму.

Футболист не смог доиграть воскресный матч с «Зенитом» (1:0).

Он вынужденно покинул поле на 34-й минуте.

В этом сезоне 23-летний Дивеев поучаствовал только в 14 играх во всех турнирах.

«Пытаешься найти эмоциональные моменты: команда – молодцы, победили «Зенит», но, честно сказать, устал от травм.

Будем решать проблему, говорить об этом с медицинским штабом, потому что травма на травме происходит.

Если в матче с «Торпедо» я оступился, то последующие повреждения могли быть от нагрузок. Будем решать и делать выводы», – сказал Дивеев.