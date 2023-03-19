Воробьев из «Оренбурга» рассказал, как ему предлагали сыграть договорной матч

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев получал предложение сыграть договорной матч.

«У меня, кстати, был такой случай. В 2017 году ездил на просмотр в Грузию, и там мне намекнули: в одном из матчей нужно подстроить результат. Через полчаса я собрал вещи и выдвинулся домой. Хотя мы уже обговорили контракт и готовы были его подписать. Я против такого футбола. Отец меня полностью поддержал», – сказал игрок.