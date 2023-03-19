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    Воробьев из «Оренбурга» рассказал, как ему предлагали сыграть договорной матч

    Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев получал предложение сыграть договорной матч.

    «У меня, кстати, был такой случай. В 2017 году ездил на просмотр в Грузию, и там мне намекнули: в одном из матчей нужно подстроить результат. Через полчаса я собрал вещи и выдвинулся домой. Хотя мы уже обговорили контракт и готовы были его подписать. Я против такого футбола. Отец меня полностью поддержал», – сказал игрок.

    • Воробьев – воспитанник «Краснодара».
    • В прошлом году игрок взял серебро РПЛ с «Сочи».
    • В 2018-2019 годах Воробьев провел 3 матча чемпионата Чехии за «Градец-Кралове».

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    Источник: Sport24

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    19.03.2023 17:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +592

      эд100 11 часов назад

      конкретика и факты??? где, кто? а так это просто трёп ради трёпа.

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