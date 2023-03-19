Воробьев из «Оренбурга» рассказал, как ему предлагали сыграть договорной матч

конкретика и факты??? где, кто? а так это просто трёп ради трёпа.
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев получал предложение сыграть договорной матч.
«У меня, кстати, был такой случай. В 2017 году ездил на просмотр в Грузию, и там мне намекнули: в одном из матчей нужно подстроить результат. Через полчаса я собрал вещи и выдвинулся домой. Хотя мы уже обговорили контракт и готовы были его подписать. Я против такого футбола. Отец меня полностью поддержал», – сказал игрок.
- Воробьев – воспитанник «Краснодара».
- В прошлом году игрок взял серебро РПЛ с «Сочи».
- В 2018-2019 годах Воробьев провел 3 матча чемпионата Чехии за «Градец-Кралове».