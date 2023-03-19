Глава «Локо» сообщил, что был близок к инфаркту во время игры с «Краснодаром»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал об эмоциях во время матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2). Его команда после первого тайма уступала в два мяча.
— Те три победы в РПЛ, которых добился Михаил Галактионов вместе с командой, хотя бы эмоционально перекрывают то, что произошло в Кубке?
— Знаете, сегодня я пережил такое состояние от первого до второго тайма, когда требуется дефибриллятор. Это почти инфаркт. Да, это окупает. Конечно, такие матчи, как с «Краснодаром», закрывают неудачи в Кубке.
- Победный гол забил зимний новичок «Локомотива» Артем Дзюба.
- Команда идет в РПЛ 11-й.
- Нагорных пришел в клуб в октябре.
Источник: «Спорт-Экспресс»