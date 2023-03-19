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    Глава «Локо» сообщил, что был близок к инфаркту во время игры с «Краснодаром»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал об эмоциях во время матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2). Его команда после первого тайма уступала в два мяча.

    — Те три победы в РПЛ, которых добился Михаил Галактионов вместе с командой, хотя бы эмоционально перекрывают то, что произошло в Кубке?

    — Знаете, сегодня я пережил такое состояние от первого до второго тайма, когда требуется дефибриллятор. Это почти инфаркт. Да, это окупает. Конечно, такие матчи, как с «Краснодаром», закрывают неудачи в Кубке.

    • Победный гол забил зимний новичок «Локомотива» Артем Дзюба.
    • Команда идет в РПЛ 11-й.
    • Нагорных пришел в клуб в октябре.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2023 15:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 10 часов назад

      Хотелось бы верить. Обычно совдиру по хрен на команду и болельщиков!

      0
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      Рейтинг: +10

      lakhmaturin 14 часов назад

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      Рейтинг: +7028

      Красногорск_Фан 14 часов назад

      Я во втором тайме пережил удовлетворение. От счета на табло по итогам.

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      Рейтинг: +12197

      ВетеR 14 часов назад

      хорошо, что не понос

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