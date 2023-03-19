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  • Глава «Локо» сообщил, что был близок к инфаркту во время игры с «Краснодаром»

Глава «Локо» сообщил, что был близок к инфаркту во время игры с «Краснодаром»

19 марта 2023, 15:46
4

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал об эмоциях во время матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2). Его команда после первого тайма уступала в два мяча.

— Те три победы в РПЛ, которых добился Михаил Галактионов вместе с командой, хотя бы эмоционально перекрывают то, что произошло в Кубке?

— Знаете, сегодня я пережил такое состояние от первого до второго тайма, когда требуется дефибриллятор. Это почти инфаркт. Да, это окупает. Конечно, такие матчи, как с «Краснодаром», закрывают неудачи в Кубке.

  • Победный гол забил зимний новичок «Локомотива» Артем Дзюба.
  • Команда идет в РПЛ 11-й.
  • Нагорных пришел в клуб в октябре.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив
Комментарии (4)
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ВетеR
1679230028
хорошо, что не понос
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Красногорск_Фан
1679231833
Я во втором тайме пережил удовлетворение. От счета на табло по итогам.
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lakhmaturin
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Антибиотик
1679244879
Хотелось бы верить. Обычно совдиру по хрен на команду и болельщиков!
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