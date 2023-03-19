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    «Такого я давно не видел. Это останется в анналах»: Дзюба раскрыл рецепт волевой победы «Локо» над «Краснодаром»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался после матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2). У него победный гол.

    – Поделись своими впечатлениями после матча.

    – Сумасшедшие ощущения. В первом тайме было разочарование, апатия, какое-то удручающее состояние у всей команды. Надо отдать должное Михалычу [Галактионову] и Анатоличу [Левину], встряхнули нас прям жeстко. Такого я давно не видел. Это было мощно, импульсивно.

    Надо отдать должное и команде – настоящие мужики. В очередной раз продемонстрировали, даже когда у нас не получается игра, характер у этой команды формируется: и с «Ахматом» в меньшинстве, и сейчас с 0:2 победу вырвать – это дорогого стоит. Спасибо болельщикам, так поддерживали классно. Хоть их было и мало, но они гнали нас, и мы перевернули этот сумасшедший матч, который останется в анналах истории.

    • Контракт Дзюбы с «Локо» истекает летом.
    • Игрок получает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • «Локо» идет в РПЛ 11-м.

    Очень рано такое говорить, но «Локо» меняется. У него появился характер – и это круто

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    19.03.2023 10:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7395

      Старикан 17 часов назад

      Про аналы это мощно сказано: прям камин аут!

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      Рейтинг: +17675

      NewLife 18 часов назад

      Расскажи Быстрову о том, что оставлять "в анналах"))

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