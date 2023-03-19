«Такого я давно не видел. Это останется в анналах»: Дзюба раскрыл рецепт волевой победы «Локо» над «Краснодаром»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался после матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2). У него победный гол.

– Поделись своими впечатлениями после матча.

– Сумасшедшие ощущения. В первом тайме было разочарование, апатия, какое-то удручающее состояние у всей команды. Надо отдать должное Михалычу [Галактионову] и Анатоличу [Левину], встряхнули нас прям жeстко. Такого я давно не видел. Это было мощно, импульсивно.

Надо отдать должное и команде – настоящие мужики. В очередной раз продемонстрировали, даже когда у нас не получается игра, характер у этой команды формируется: и с «Ахматом» в меньшинстве, и сейчас с 0:2 победу вырвать – это дорогого стоит. Спасибо болельщикам, так поддерживали классно. Хоть их было и мало, но они гнали нас, и мы перевернули этот сумасшедший матч, который останется в анналах истории.

Контракт Дзюбы с «Локо» истекает летом.

Игрок получает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

«Локо» идет в РПЛ 11-м.

Очень рано такое говорить, но «Локо» меняется. У него появился характер – и это круто