Эмоции самые положительные! Локомотив хоть и весело играет в защите, а Тикнизян бесполезен и в защите и перед чужими воротами, но. Умение переломить ход матча это характер. Появился характер, пришли результаты. Спасибо тренеру, игрокам. Выделю Пиняева и рад возвращению Жемалетдинова. Тренер меняет игру по ходу матча. Это видно. Локомотив перестал мучаться и стал играть. С победой!
«Локомотив» в 20-м туре РПЛ переиграл «Краснодар». Москвичи после первого тайма уступали в два мяча.
Победу принес Артем Дзюба. Он также не забил пенальти.
В матче было два удаления.
«Локомотив» поднялся на 11-е место. «Краснодар» идет восьмым.
Россия. РПЛ. 20-й тур
Локомотив (Москва) – Краснодар – 3:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Алонсо, 29; 0:2 – Кордоба, 39; 1:2 – Баринов, 47; 2:2 – Глушенков, 51; 3:2 – Дзюба, 65.
Незабитые пенальти: Дзюба, 45+8 – нет.
Удаления: Смольников, 72 (вторая ж.к.) – Рамирес, 63 (вторая ж.к.).