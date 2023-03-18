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  • РПЛ. Дзюба принес «Локомотиву» волевую победу над «Краснодаром» (3:2), в матче 2 удаления

РПЛ. Дзюба принес «Локомотиву» волевую победу над «Краснодаром» (3:2), в матче 2 удаления

18 марта 2023, 21:33
77

«Локомотив» в 20-м туре РПЛ переиграл «Краснодар». Москвичи после первого тайма уступали в два мяча.

Победу принес Артем Дзюба. Он также не забил пенальти.

В матче было два удаления.

«Локомотив» поднялся на 11-е место. «Краснодар» идет восьмым.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар – 3:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Алонсо, 29; 0:2 – Кордоба, 39; 1:2 – Баринов, 47; 2:2 – Глушенков, 51; 3:2 – Дзюба, 65.

Незабитые пенальти: Дзюба, 45+8 – нет.

Удаления: Смольников, 72 (вторая ж.к.) – Рамирес, 63 (вторая ж.к.).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (77)
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житель СПб
1679164526
Молодцы, Локо! Поздравления! Локо возвращается.
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PAREVG.
1679164624
Я в шоковом состоянии!!!! Очень рад!!! Ухожу в запой.
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MaxRnD
1679164735
Пиняев - огнище, а деревянному опять свезло на отскоке, зато сколько запороло это буратино
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фанат джигурды
1679164819
Это был прекрасный матч!!! Дзюба ошибся и с лихвой исправил ошибку. Поменяли кривого Камано, и пошли голы. Странно, что Пиняев не завершил свой прекрасный проход ударом. Мне показалось, что там забить было легче, чем пасовать. Всех КРАСНО-ЗЕЛЁНЫХ с победой!!!
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SpartakMoskwa
1679164871
Пиняев лучший молодой игрок Рпл до 20 лет Всех болел Локо с победой Локо возвращается Защита у нас пздц
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Persona_non_Grata
1679165800
По первым играм после зимнего перерыва было понятно, что Локо ну НИКАК не кандидат на вылет, что и и подтверждается результатами следующих игр ... Могу поздравить с этим его болельщиков. Я в отличии от некоторых "умников" не считаю, что возрождение команды должно обязательно пройти через "пердив ФНЛ" !!!
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portero
1679165880
Просрали бычки иносранцы, мозес, бачи и прочее иносраное гавно!!! которое ничем не лучше, а по отношению к делу намного хуже наших мальчишек. странный хозяин провозгласил идею все свои играть будут, а на деле одно гавно иносранное играет.....
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insider_retro
1679166831
Однако, случаются ещё интриги и поединки с неожиданным исходом... Многое, что отличает футбол от пинг-понга, в этом матче произошло :)))
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zigbert
1679167075
Преимущество Краснодара в первом тайме не вызывало сомнения. Кордоба был неудержим. После перерыва картина резко изменилась. Локомотив очень быстро забил 3 гола. Хорошо вошел в игру у Локомотива Глушенков. Краснодар предпринял попытку сравнять счет но Локо сумел удержать победный счет. Локомотив с победой!
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Красногорск_Фан
1679170978
Эмоции самые положительные! Локомотив хоть и весело играет в защите, а Тикнизян бесполезен и в защите и перед чужими воротами, но. Умение переломить ход матча это характер. Появился характер, пришли результаты. Спасибо тренеру, игрокам. Выделю Пиняева и рад возвращению Жемалетдинова. Тренер меняет игру по ходу матча. Это видно. Локомотив перестал мучаться и стал играть. С победой!
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