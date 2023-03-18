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    РПЛ. Дзюба принес «Локомотиву» волевую победу над «Краснодаром» (3:2), в матче 2 удаления

    «Локомотив» в 20-м туре РПЛ переиграл «Краснодар». Москвичи после первого тайма уступали в два мяча.

    Победу принес Артем Дзюба. Он также не забил пенальти.

    В матче было два удаления.

    «Локомотив» поднялся на 11-е место. «Краснодар» идет восьмым.

    Россия. РПЛ. 20-й тур

    Локомотив (Москва) – Краснодар – 3:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Алонсо, 29; 0:2 – Кордоба, 39; 1:2 – Баринов, 47; 2:2 – Глушенков, 51; 3:2 – Дзюба, 65.

    Незабитые пенальти: Дзюба, 45+8 – нет.

    Удаления: Смольников, 72 (вторая ж.к.) – Рамирес, 63 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.03.2023 21:33
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +7013

      Красногорск_Фан 57 минут назад

      Эмоции самые положительные! Локомотив хоть и весело играет в защите, а Тикнизян бесполезен и в защите и перед чужими воротами, но. Умение переломить ход матча это характер. Появился характер, пришли результаты. Спасибо тренеру, игрокам. Выделю Пиняева и рад возвращению Жемалетдинова. Тренер меняет игру по ходу матча. Это видно. Локомотив перестал мучаться и стал играть. С победой!

      0
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      Рейтинг: +1169

      Александр52 1 час назад

      Дзюба молодец, а Локо по стилю напоминает Наполи. Для них авторитетов. Смотрибельны.

      0
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      Рейтинг: +100960

      zigbert 2 часа назад

      Преимущество Краснодара в первом тайме не вызывало сомнения. Кордоба был неудержим. После перерыва картина резко изменилась. Локомотив очень быстро забил 3 гола. Хорошо вошел в игру у Локомотива Глушенков. Краснодар предпринял попытку сравнять счет но Локо сумел удержать победный счет. Локомотив с победой!

      3
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      Рейтинг: +70687

      insider_retro 2 часа назад

      Однако, случаются ещё интриги и поединки с неожиданным исходом...
      Многое, что отличает футбол от пинг-понга, в этом матче произошло :)))

      4
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      Рейтинг: +55098

      MaxRnD > insider_retro 1 час назад

      Андреас, как тебе Пиняев ? Там, по моему, даже Хвича отдыхает

      2
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      Рейтинг: +70687

      insider_retro > MaxRnD 1 час назад

      Физически подготовлен, шустрый, командный, но иногда увлекается...
      Эх, молодость и индивидуальность :)))
      Головой много не забьёт, но свою природную приземистость использует для взрывной моторности...
      Мясом обрастёт, глядишь, за Диего проканает :)))

      2
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      Рейтинг: +67598

      portero 2 часа назад

      Просрали бычки иносранцы, мозес, бачи и прочее иносраное гавно!!! которое ничем не лучше, а по отношению к делу намного хуже наших мальчишек.
      странный хозяин провозгласил идею все свои играть будут, а на деле одно гавно иносранное играет.....

      6
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      Рейтинг: +21501

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      По первым играм после зимнего перерыва было понятно, что Локо ну НИКАК не кандидат на вылет, что и и подтверждается результатами следующих игр ... Могу поздравить с этим его болельщиков. Я в отличии от некоторых "умников" не считаю, что возрождение команды должно обязательно пройти через "пердив ФНЛ" !!!

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      Рейтинг: +107

      Бригадный 2 часа назад

      Дзюба - гол и голевая передача. Внушаить!
      Кстати, лучшие бомбардиры Локо на данный момент: Миранчук (5 голов) и ... Дзюба (4).

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      Рейтинг: +3217

      fakeid > Бригадный 2 часа назад

      торпедо реально облажалось, не подписав его. просмотр хотели организовать. просмотр дзюбы, карл! им с последнего места нужно цепляться за любую соломинку - а они вот чего. так что здравствуй фнл)

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      Рейтинг: +107

      Бригадный > fakeid 2 часа назад

      Это верно. Но Дзюбе то как свезло. Попал в великий клуб с хорошим психологическим климатом (который стал таковым сразу, как только немецкое дерьмо из Клуба выкинули). Причем, Галактионыч доверяет весь матч Новому Шерифу играть. Что меня, кстати, сильно удивило.

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      Рейтинг: +7738

      mihail200606 2 часа назад

      Наверное, единственный позитивный момент в этом сезоне у локо - это дзюба..

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      Рейтинг: +12445

      Вомбат > mihail200606 2 часа назад

      А Пиняев, типа, плохо играет? Деградировал после перехода из Самары, да?

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      Рейтинг: +107

      Бригадный > mihail200606 2 часа назад

      Пиняев тоже очень симпатичен. В натуре, молодого Аршавина напоминает. Наглости только Сереге не хватат. Андрюха больше сам бил по воротам.
      А Серега пока стесняется, больше старается передачами делиться.

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      Рейтинг: +107

      Бригадный 2 часа назад

      С защитой у Локо беда, в натуре. Вот, вспоминал, кого мне Кузьмичев напоминает. Вспомнил - дуболомов (см. Урфин Джюса).

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      Рейтинг: +3217

      fakeid 2 часа назад

      кстати, вчера случайно наткнулся на женский футбол краснодар-зенит. по матч тв показывали. и просто офигел от стадиона, на котором они бегали, даже не знал о его существовании. 7500 вмещает, и это, наверное, лучший стадион в мире в категории до 10 тыщ. называется "стадион академии (краснодар)".

      и как, имея такой стадион для подготовки кадров, не подготовить хотя бы парочку топовых футболистов, ну типа пиняева? кто из краснодара вообще в сборную вызывается, есть такие?

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      Рейтинг: +12445

      Вомбат > fakeid 2 часа назад

      Нет, но топовый стадион и подготовка топовых футболистов - разные вещи. Чтобы таких готовить, надо иметь сильных тренеров. Их нет и быть не может. Вспомните, что сделали с человеком, создавшим Чертаново (Пиняев оттуда). Это было в прошлом году.

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      Рейтинг: +3217

      fakeid > Вомбат 2 часа назад

      ларин? в курсе.

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