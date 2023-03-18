«Локомотив» в 20-м туре РПЛ переиграл «Краснодар». Москвичи после первого тайма уступали в два мяча.

Победу принес Артем Дзюба. Он также не забил пенальти.

В матче было два удаления.

«Локомотив» поднялся на 11-е место. «Краснодар» идет восьмым.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар – 3:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Алонсо, 29; 0:2 – Кордоба, 39; 1:2 – Баринов, 47; 2:2 – Глушенков, 51; 3:2 – Дзюба, 65.

Незабитые пенальти: Дзюба, 45+8 – нет.

Удаления: Смольников, 72 (вторая ж.к.) – Рамирес, 63 (вторая ж.к.).

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