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Тренер «Лилля» хочет возглавить сборную Украины

18 марта 2023, 21:23

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека хочет принять сборную Украины.

«Я должен вам признаться, что сейчас у меня нет в планах становиться тренером сборной, однако в один прекрасный момент я бы хотел иметь возможность поработать с национальной командой Украины.

Сейчас чувствую, что должен отдать Украине и украинцам долг. Благодаря моей жене Кате и сыну Мартину половина моего сердца принадлежит Украине. Поэтому однажды я бы хотел возглавить сборную этой страны», — приводит слова Фонсеки «РБ Спорт» со ссылкой ua.tribuna.com.

  • В 2017-2020 годах Фонсека тренировал «Шахтер».
  • Он 3 раза приводил команду к победе в УПЛ.
  • В 2018 году Фонсека женился на пресс-секретаре владельца «Шахтера» Ринат Ахметова Екатерине Остроушко. В 2019 году у них родился сын.

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Источник: «РБ Спорт»
Украина. Премьер-лига Франция. Лига 1 Лилль Украина Фонсека Паулу
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