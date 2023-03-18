Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тренер «Лилля» хочет возглавить сборную Украины

    Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека хочет принять сборную Украины.

    «Я должен вам признаться, что сейчас у меня нет в планах становиться тренером сборной, однако в один прекрасный момент я бы хотел иметь возможность поработать с национальной командой Украины.

    Сейчас чувствую, что должен отдать Украине и украинцам долг. Благодаря моей жене Кате и сыну Мартину половина моего сердца принадлежит Украине. Поэтому однажды я бы хотел возглавить сборную этой страны», — приводит слова Фонсеки «РБ Спорт» со ссылкой ua.tribuna.com.

    • В 2017-2020 годах Фонсека тренировал «Шахтер».
    • Он 3 раза приводил команду к победе в УПЛ.
    • В 2018 году Фонсека женился на пресс-секретаре владельца «Шахтера» Ринат Ахметова Екатерине Остроушко. В 2019 году у них родился сын.

    Новости по теме
    Экс-игрока украинского «Динамо» обвинили в связях с трансгендером 4
    Украина не примет ЧМ-2030. Марокко заменило ее в заявке с Испанией и Португалией 58
    Гендиректор «Шахтера» объяснил, почему УАФ не называет ФИФА «пророссийской организацией» 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2023 21:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11