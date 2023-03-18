Тренер «Лилля» хочет возглавить сборную Украины

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека хочет принять сборную Украины.

«Я должен вам признаться, что сейчас у меня нет в планах становиться тренером сборной, однако в один прекрасный момент я бы хотел иметь возможность поработать с национальной командой Украины.

Сейчас чувствую, что должен отдать Украине и украинцам долг. Благодаря моей жене Кате и сыну Мартину половина моего сердца принадлежит Украине. Поэтому однажды я бы хотел возглавить сборную этой страны», — приводит слова Фонсеки «РБ Спорт» со ссылкой ua.tribuna.com.