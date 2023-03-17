Ребров получил тренерскую лицензию

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров официально стал тренером. Он выучился на лицензию УЕФА.

«С моей лицензией В-UEFA уже можно быть помощником тренера в РПЛ, в Первой и Второй лиге.

Сейчас надо понять, куда двигаться. У меня есть как бы центральная лицензия – дальше либо идти на тренерскую лицензию А, либо на лицензию тренера вратарей В. При этом не стоит забывать про ценник. В-UEFA стоит 80 тысяч рублей, A-UEFA – 350, Pro – 800 тысяч.

На А-UEFA я могу пойти только через год, а пока, чтобы не терять времени, пойду на В вратарскую (60 тысяч рублей). Дальше – посмотрим.

Ну и продолжаю следить за Гильермо Абаскалем и его помощниками. Они собираются рано утром, за полтора часа до тренировки уже на поле. Все расставляют, готовят. До 18:00-19:00 – они на базе каждый день», – написал Ребров в блоге.

«Мне кажется, было бы большим преступлением работать рядом с сильным штабом, на такой позиции в клубе, и не пойти учиться на тренерскую лицензию», – добавил Ребров в телеграме.