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    Ребров получил тренерскую лицензию

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров официально стал тренером. Он выучился на лицензию УЕФА.

    «С моей лицензией В-UEFA уже можно быть помощником тренера в РПЛ, в Первой и Второй лиге.

    Сейчас надо понять, куда двигаться. У меня есть как бы центральная лицензия – дальше либо идти на тренерскую лицензию А, либо на лицензию тренера вратарей В. При этом не стоит забывать про ценник. В-UEFA стоит 80 тысяч рублей, A-UEFA – 350, Pro – 800 тысяч.

    На А-UEFA я могу пойти только через год, а пока, чтобы не терять времени, пойду на В вратарскую (60 тысяч рублей). Дальше – посмотрим.

    Ну и продолжаю следить за Гильермо Абаскалем и его помощниками. Они собираются рано утром, за полтора часа до тренировки уже на поле. Все расставляют, готовят. До 18:00-19:00 – они на базе каждый день», – написал Ребров в блоге.

    «Мне кажется, было бы большим преступлением работать рядом с сильным штабом, на такой позиции в клубе, и не пойти учиться на тренерскую лицензию», – добавил Ребров в телеграме.

    • Ребров в «Спартаке» с 2011 года.
    • Он провел за команду в РПЛ 113 матчей, пропустил 134 гола.
    • В 2021 году Ребров перешел на должность технического координатора.

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    Источник: Sports.ru

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    17.03.2023 23:53
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