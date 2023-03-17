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    Быстров ответил, является ли Промес сильнейшим легионером в истории РПЛ

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров не готов считать форварда «Спартака» Квинси Промеса лучшим легионером в истории РПЛ.

    «Это лучший легионер в истории РПЛ? Нет, конечно. Вагнер Лав, Даниэл Карвальо, Жо, Алекс, Моцарт, Данни, Веллитон. Нельзя так сравнивать. Сейчас он вышел на пик формы. Вспомни его форму год назад. Говорили, зачем его вернули. Уровень чемпионата сменился, действовать ему стало проще. Это не говорит о том, что сейчас он не в порядке. Но выдержит ли он конкуренцию», – сказал Быстров.

    • У Промеса 102 гола за «Спартак» – больше, чем у любого другого легионера.
    • У лучшего бомбардира «Спартака» в истории Никиты Симоняна 160 голов.
    • Промес в команде с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    17.03.2023 23:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1725

      GermanVo 21 минуту назад

      Промес один из лучших. А среди лучших нет лучшего, потому что один за всех и все за одного!!!

      0
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      Рейтинг: +3178

      fakeid 49 минут назад

      щас бы, лять, тупого быстрова спрашивать, кто лучший. кто точно чмо всея российского футбола - так это он сам и есть. спартачи подтвердят.

      1
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      Рейтинг: +346

      dragoff > fakeid 46 минут назад

      Ху себе, я впервые в жизни тебя плюсанул

      1
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      Рейтинг: +13682

      Алексей З 1 час назад

      Утопическая задача выбрать лучшего, но обязательно у кокого- нибудь мудака из журналистской среды, возникают подобные вопросы.

      0
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