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  • Быстров ответил, является ли Промес сильнейшим легионером в истории РПЛ

Быстров ответил, является ли Промес сильнейшим легионером в истории РПЛ

17 марта 2023, 23:14
10

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров не готов считать форварда «Спартака» Квинси Промеса лучшим легионером в истории РПЛ.

«Это лучший легионер в истории РПЛ? Нет, конечно. Вагнер Лав, Даниэл Карвальо, Жо, Алекс, Моцарт, Данни, Веллитон. Нельзя так сравнивать. Сейчас он вышел на пик формы. Вспомни его форму год назад. Говорили, зачем его вернули. Уровень чемпионата сменился, действовать ему стало проще. Это не говорит о том, что сейчас он не в порядке. Но выдержит ли он конкуренцию», – сказал Быстров.

  • У Промеса 102 гола за «Спартак» – больше, чем у любого другого легионера.
  • У лучшего бомбардира «Спартака» в истории Никиты Симоняна 160 голов.
  • Промес в команде с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Быстров Владимир Промес Квинси
Комментарии (10)
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GermanVo
1679087473
Промес один из лучших. А среди лучших нет лучшего, потому что один за всех и все за одного!!!
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aldo conte
1679104904
Даниэль Карвальо выиграл для ЦСКА кубок УЕФА, а Промес "звездит" среди колхозников. Он даже не сделал "Спартак" чемпионом России. Футбол - это не фигурное катание или художественная гимнастика, где "на глазок" определяется лучший или худший. В футболе важны голы и победы в турнирах, причем, желательно в международных.
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Benifacto
1679105449
РОБСОН!
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SLADE2019
1679117645
Не согласен с теми, кто говорит, что это бесполезное занятие, определять лучшего игрока, в данном случае легионера РПЛ. Раз есть в РПЛ легионеры, то всегда будут стараться определить лучшего из них. В спорте это возможно и нужно. Не про эстраду же мы речь ведем. Что касается Промеса, то да, в обескровленном российском чемпионате он местами стал где то и феерить. Но это, на мой взгляд скорее говорит о слабости чемпионата, ведь легионер он очень далеко не лучший. Одних зенитовцев здесь вполне хватит перечислять. На мой взгляд сильнейший легионер - Витсель.
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Из Твери Леха
1679122037
Ясень пень, что лучший легионер - Вагнер. А потом уже скопом идут Халк, Веллитон, Думбия, Данни, Корвальо, Алекс и Домингес.
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paracetamol
1679122634
Сегодня голландский суд даст заключение по делу о ножевом ранении, и вполне возможно, что Промес превратится их потенциального уголовничка в реального!
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