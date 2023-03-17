Быстров ответил, является ли Промес сильнейшим легионером в истории РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров не готов считать форварда «Спартака» Квинси Промеса лучшим легионером в истории РПЛ.

«Это лучший легионер в истории РПЛ? Нет, конечно. Вагнер Лав, Даниэл Карвальо, Жо, Алекс, Моцарт, Данни, Веллитон. Нельзя так сравнивать. Сейчас он вышел на пик формы. Вспомни его форму год назад. Говорили, зачем его вернули. Уровень чемпионата сменился, действовать ему стало проще. Это не говорит о том, что сейчас он не в порядке. Но выдержит ли он конкуренцию», – сказал Быстров.