Зарема отреагировала на отстранение Кукуляка от судейства в РПЛ: она требует большего

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала наказание арбитра Евгения Кукуляка за ошибку в кубковом матче «Динамо» – «Зенит».

На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в своей штрафной.

Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».

Судья отстранен от работы в РПЛ на неопределенный срок.

«Наказывать надо в том числе и тех, кто судей готовит, как им объясняют и трактуют эпизоды. Судья на поле – это последний винтик в системе. Весь механизм работает неправильно.

Я не понимаю, что делается для того, чтобы исправить ситуацию. Проблеме судейства не первый год. С каждым сезоном ошибок все больше и больше.

И, самое главное, командам очки не возвращаются, турнирная таблица не отражает реальное место команды. Отсюда и драки на поле, и тренерский гнев», – сказала Салихова.