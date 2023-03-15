«Зенит» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Зенит»: Васютин, Сантос, Чистяков, Ренан, Караваев, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Норманн, Фомин, Нгамале, Захарян, Гладышев, Тюкавин.

Пять последних очных матчей: три победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграло «Динамо».

В последний раз команды встречались 17 сентября 2022 года – петербуржцы победили со счетом 2:0 в Москве. Забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.