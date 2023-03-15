Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Зенит» – «Динамо»: стартовые составы на 1/4 финала Fonbet Кубка России

    «Зенит» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    • Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
    • Начало – в 20:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    «Зенит»: Васютин, Сантос, Чистяков, Ренан, Караваев, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Норманн, Фомин, Нгамале, Захарян, Гладышев, Тюкавин.

    Пять последних очных матчей: три победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграло «Динамо».

    В последний раз команды встречались 17 сентября 2022 года – петербуржцы победили со счетом 2:0 в Москве. Забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

    Новости по теме
    «У судей кровь из глаз не течет после таких матчей?»: Зарема – об игре «Зенит» – «Динамо» 8
    «Видна трясучка судей»: Ловчев – о работе арбитров в матчах «Зенита» 2
    Сантос прокомментировал незабитый пенальти в послематчевой серии с «Динамо» 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2023 19:04
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +355

      Ниф-Ниф 14 часов назад

      Помойные - позорники!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Петр C. 16 часов назад

      *****, сосите.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +641

      Номэд 17 часов назад

      Вся страна за динамо, и даже пи(д)орский пнязь, ибо бывший глупый ментяра.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      Ниф-Ниф 17 часов назад

      Заранее стыдно за синит!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      Ниф-Ниф 17 часов назад

      Динамо, победы!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11