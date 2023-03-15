Кавазашвили считает «Зенит» самым богатым клубом Европы

Это старость.
Человек из СССР, просто забыл добавить "ВОСТОЧНОЙ " далее по тексту.
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о фигуре главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Я не считаю, что Абаскаль сейчас может бросить «Спартак». Давайте дождeмся окончания сезона. Гильермо — молодой тренер, ему только 33 года. «Спартак» под его руководством играет наравне с самым богатым клубом Европы — «Зенитом». И сейчас я не могу представить, что он сломя голову убежит в европейский чемпионат», – сказал Кавазашвили.
- У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ (153,8 миллиона евро).
- Команда лидирует с 8-очковым отрывом.
- Контракт Абаскаля действует до 2025 года.