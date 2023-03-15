Кавазашвили считает «Зенит» самым богатым клубом Европы

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о фигуре главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Я не считаю, что Абаскаль сейчас может бросить «Спартак». Давайте дождeмся окончания сезона. Гильермо — молодой тренер, ему только 33 года. «Спартак» под его руководством играет наравне с самым богатым клубом Европы — «Зенитом». И сейчас я не могу представить, что он сломя голову убежит в европейский чемпионат», – сказал Кавазашвили.