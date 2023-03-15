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    Какой вы футболист?

    Кавазашвили считает «Зенит» самым богатым клубом Европы

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о фигуре главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Я не считаю, что Абаскаль сейчас может бросить «Спартак». Давайте дождeмся окончания сезона. Гильермо — молодой тренер, ему только 33 года. «Спартак» под его руководством играет наравне с самым богатым клубом Европы — «Зенитом». И сейчас я не могу представить, что он сломя голову убежит в европейский чемпионат», – сказал Кавазашвили.

    • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ (153,8 миллиона евро).
    • Команда лидирует с 8-очковым отрывом.
    • Контракт Абаскаля действует до 2025 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.03.2023 12:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +13657

      Алексей З 21 час назад

      Это старость.
      Человек из СССР, просто забыл добавить "ВОСТОЧНОЙ " далее по тексту.

      1
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      Рейтинг: +1139

      ПалкоВводецъ (returned) 21 час назад

      Совсем плох стал спартач. Пятёрка европейских клубов стоит каждый под миллиард. Зенит 150 млн. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +2403

      baden69 22 часа назад

      Видимо, с учетом санкций, у него Европа - это европейская часть России, либо таковы познания географии у бывшего..., либо это старческий...

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      Рейтинг: +3224

      Эном айс 22 часа назад

      В перерасчёте..на кавказскую душу населения.
      Динамо "Батуми" самый богатый.

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      Рейтинг: +745

      Азбука 22 часа назад

      Уж польстил Зениту, так польстил бывший вратарь. К сожалению, нашёл кой-какие клубы богаче. К примеру: Брайтон энд Хоув Альбион-204.45 млн. евро (2019г.). Есть кого догонять Зениту)).

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 22 часа назад

      Похоже Анзор превосходит по маразму уже самого Орлова))

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      Рейтинг: +18154

      ilichkadr 23 часа назад

      У Кавазашвили похоже Европа начинается на Украине и заканчивается в Польше. Дальше начинается Западная Европа, не имеющая отношения к Европе как к таковой (с).

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      Рейтинг: +3082

      fakeid 23 часа назад

      даже комментировать нечего. ему пора на покой, а журналистов попросить его не тревожить.

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      Рейтинг: +5309

      ААМ 23 часа назад

      Мозгов у этого отставной козы барабанщика нет. Ему надо меньше говорить и больше читать. Во сколько раз бюджет зенита меньше Барсы, Реала, Юве, ПСЖ. и т.д.

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