«Жулики и дилетанты»: Канчельскис разнес «Локомотив» за ошибку с Бариновым

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о «Локомотиве», который на кубковый матч с «Акроном» (1:1; 6:7 по пенальти) выпустил дисквалифицированного Дмитрия Баринова.

«Сколько раз я говорю, что в российском футболе работают жулики и дилетанты. Как можно не заметить, что Баринов не имеет права выходить на футбольное поле? Ребята, хватит уже издеваться над футболом! Такого не может быть в «МЮ», «Барселоне» и «Реале». Не стыдно, что ли? Я думаю, что стыдно», – сказал Канчельскис.