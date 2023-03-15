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    Какой вы футболист?

    «Жулики и дилетанты»: Канчельскис разнес «Локомотив» за ошибку с Бариновым

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о «Локомотиве», который на кубковый матч с «Акроном» (1:1; 6:7 по пенальти) выпустил дисквалифицированного Дмитрия Баринова.

    «Сколько раз я говорю, что в российском футболе работают жулики и дилетанты. Как можно не заметить, что Баринов не имеет права выходить на футбольное поле? Ребята, хватит уже издеваться над футболом! Такого не может быть в «МЮ», «Барселоне» и «Реале». Не стыдно, что ли? Я думаю, что стыдно», – сказал Канчельскис.

    • Вероятнее всего, ответственность лежит на начальнике команды Сергее Кузнецове – бывшем судье РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.03.2023 08:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 10 часов назад

      Ну зря ты так. С Реалом ситуёвины были, сейчас вот с Барсой тоже скандалы...

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 11 часов назад

      Согласен, в РФС одни бездельники, должны были судью предупредить!

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      Рейтинг: +2473

      serglider > paracetamol 11 часов назад

      Люди в РФС пилят бабки выделенные на паспорт болельшиков, зачем отвлекаться на какие-то там дисквалификации, тем более в Локо есть сотрудники, которые получают зарплаты за контроль за наказанием и формирование состава на игру.

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      Рейтинг: +1008

      г.Онега 12 часов назад

      в Реалу засчитали тех поражение или сняли с турнира тогда из-за такой же ситуации.

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      Рейтинг: +149

      russkiisergei 13 часов назад

      НУ, про Реал это он зря сказал!!! походу Канчельскис - жулик и дилетант!!!

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      Рейтинг: +542

      эд100 13 часов назад

      Ты долбаный дилетант! помню вся испания, и не только, смеялись над Реалом, когда изза карточек Черышева в другом клубе, Реал выкинули из кубка страны. тебе не стыдно?...

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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ 14 часов назад

      Помнится Радимова за такое же нарушение выгнали из главной команды а Зениту 0-3 записали.При Спалетти вроде было..

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > _Marqella_ 14 часов назад

      Радимов раньше ушел.

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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ > Питерский князь 7 часов назад

      Сейчас погуглила, его как раз и уволили за то что не внёс в заявку молодого игрока..а Зенит 0-3 получил с ЦСКА играли...Не такой же конечно случай,но похожий..Не знание регламента.....

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