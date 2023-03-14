Первая ракетка мира пожаловалась на Потапову в майке «Спартака»: WTA запретит формы российских клубов

Польская теннисистка Ига Швентек пожаловалась на Анастасию Потапову, которая вышла на матч против американки Джессики Пегулы в футболке «Спартака».

После обращения первой ракетки мира WTA запретит ношение формы российских клубов.

«Честно говоря, я была удивлена. Мне казалось, она понимает, что в такие времена нельзя демонстрировать свои взгляды, даже если она болеет за эту команду. Я не знала, что сделает WTA и какими будут последствия такого поведения.

Я поговорила с руководством и в какой-то степени убедилась, что таких ситуаций будет меньше. Мне сказали, что другим игрокам объяснят, что сейчас нельзя поддерживать какие-либо российские команды, и меня это немного успокоило», – сказала Швентек.