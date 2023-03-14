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  • Первая ракетка мира пожаловалась на Потапову в майке «Спартака»: WTA запретит формы российских клубов

Первая ракетка мира пожаловалась на Потапову в майке «Спартака»: WTA запретит формы российских клубов

14 марта 2023, 22:25
17

Польская теннисистка Ига Швентек пожаловалась на Анастасию Потапову, которая вышла на матч против американки Джессики Пегулы в футболке «Спартака».

После обращения первой ракетки мира WTA запретит ношение формы российских клубов.

«Честно говоря, я была удивлена. Мне казалось, она понимает, что в такие времена нельзя демонстрировать свои взгляды, даже если она болеет за эту команду. Я не знала, что сделает WTA и какими будут последствия такого поведения.

Я поговорила с руководством и в какой-то степени убедилась, что таких ситуаций будет меньше. Мне сказали, что другим игрокам объяснят, что сейчас нельзя поддерживать какие-либо российские команды, и меня это немного успокоило», – сказала Швентек.

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Источник: Reuters
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (17)
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Artemka444
1678822663
Дебилоиды!!!
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ivany4
1678823245
Ну вот, у хохлобандеровцев очередной праздник в календаре.
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Томик
1678823419
Польшу нахер отменить надо будет.
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R_a_i_n
1678823537
С херали нельзя поддерживать российские команды? Потому что запад так решил?
Ответить
Spirit_78
1678825011
Перед нами очередной биполяр европейского очка. Вольные трактовки понятия "свобода" и "демократия". Свободный демократический мир с розовыми пони, какающими радугой и правами человека, но в нём запрещено всё русское под страхом дисквалификации и САНКЦИЙ.
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anatolich72
1678825051
Да поляки вечные политпроститутки.
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Ollegator
1678828192
Боятся. Поэтому и пытаются везде сделать вид, что ничего Русского вокруг нет. И это я не про то, что мы такие грозные, далеко нет. Но боятся - это факт.
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Дядя Серёжа
1678846268
Символично, что окрысились на СПАРТАКА. Символ (ихний же) борьбы за свободу. Спартак Чемпион!
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Oldtrafford83
1678858225
Что значит нельзя болеть за клубы из РФ??? Кто ты вообще такая чтобы принимать подобные решения, не иначе просто польская мр.азь, по другому и не скажешь, совсем уже баня течёт у этих идиотов!!!
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FanatSerj
1678967403
"что в такие времена нельзя демонстрировать свои взгляды" - и это идеалы светлого запада, свободу сразу в попу себе засунули как невыгодна стала, тфу мерзкие какие.
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