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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Первая ракетка мира пожаловалась на Потапову в майке «Спартака»: WTA запретит формы российских клубов

    Польская теннисистка Ига Швентек пожаловалась на Анастасию Потапову, которая вышла на матч против американки Джессики Пегулы в футболке «Спартака».

    После обращения первой ракетки мира WTA запретит ношение формы российских клубов.

    «Честно говоря, я была удивлена. Мне казалось, она понимает, что в такие времена нельзя демонстрировать свои взгляды, даже если она болеет за эту команду. Я не знала, что сделает WTA и какими будут последствия такого поведения.

    Я поговорила с руководством и в какой-то степени убедилась, что таких ситуаций будет меньше. Мне сказали, что другим игрокам объяснят, что сейчас нельзя поддерживать какие-либо российские команды, и меня это немного успокоило», – сказала Швентек.

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    Источник: Reuters

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    14.03.2023 22:25
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1856

      mahan 13 часов назад

      Да пошли они все. Форму нельзя, флаг нельзя, совсем офигели.

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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 15 часов назад

      Что значит нельзя болеть за клубы из РФ???
      Кто ты вообще такая чтобы принимать подобные решения, не иначе просто польская мр.азь, по другому и не скажешь, совсем уже баня течёт у этих идиотов!!!

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 18 часов назад

      Символично, что окрысились на СПАРТАКА. Символ (ихний же) борьбы за свободу. Спартак Чемпион!

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 8 часов назад

      Спартак, ЦСКА, Динамо...
      Драма...

      0
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      Рейтинг: +405

      Ollegator 23 часа назад

      Боятся. Поэтому и пытаются везде сделать вид, что ничего Русского вокруг нет. И это я не про то, что мы такие грозные, далеко нет. Но боятся - это факт.

      0
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      Рейтинг: +3638

      anatolich72 14 марта, 23:17

      Да поляки вечные политпроститутки.

      6
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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 14 марта, 23:16

      Перед нами очередной биполяр европейского очка. Вольные трактовки понятия "свобода" и "демократия". Свободный демократический мир с розовыми пони, какающими радугой и правами человека, но в нём запрещено всё русское под страхом дисквалификации и САНКЦИЙ.

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      Рейтинг: +12560

      R_a_i_n 14 марта, 22:52

      С херали нельзя поддерживать российские команды? Потому что запад так решил?

      4
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      Рейтинг: +7964

      Томик 14 марта, 22:50

      Польшу нахер отменить надо будет.

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      Рейтинг: +16

      Chalavek > Томик 14 марта, 22:53

      Попробуйте)

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      Рейтинг: +7964

      Томик > Chalavek 14 марта, 22:59

      Срите в шаровары и подтирайтесь оселедцем.

      3
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Chalavek 14 марта, 23:04

      Тебя когда в очередной раз подотрут отсюда (а тебя подотрут) , ты под молдавским гербом здесь нарисуешься ?

      1
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      Рейтинг: +149

      russkiisergei > Chalavek 14 марта, 23:17

      скринь мразь! придёт время и вас сотрём с земли. вслед за хохляндией

      3
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      Рейтинг: +10587

      ivany4 14 марта, 22:47

      Ну вот, у хохлобандеровцев очередной праздник в календаре.

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      Рейтинг: +16

      Chalavek > ivany4 14 марта, 22:53

      Граматику своего языка изучи неуч.

      0
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      Рейтинг: +17

      Dubovikan > Chalavek 14 марта, 23:04

      грамматику своего языка изучи, неуч.
      5 слов 2 ошибки. не кукарекал бы на других

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      Рейтинг: +1651

      Artemka444 14 марта, 22:37

      Дебилоиды!!!

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