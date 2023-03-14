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    В «Акроне» отреагировали на участие дисквалифицированного Баринова в кубковом матче

    В «Акроне» ответили, будет ли клуб подавать протест на результат матча Fonbet Кубка России против «Локомотива».

    «Эта новость не связана с нашим клубом напрямую. Будет ли клуб рассматривать возможность подачи протеста? Сейчас идет игра, и мы рассчитываем победить, прежде всего, на поле», – сообщила пресс-служба клуба из Тольятти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2023 18:32
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