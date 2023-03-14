В «Акроне» отреагировали на участие дисквалифицированного Баринова в кубковом матче

В «Акроне» ответили, будет ли клуб подавать протест на результат матча Fonbet Кубка России против «Локомотива».

На поле с первых минут вышел Дмитрий Баринов.

Он должен был пропускать игру из-за дисквалификации.

«Эта новость не связана с нашим клубом напрямую. Будет ли клуб рассматривать возможность подачи протеста? Сейчас идет игра, и мы рассчитываем победить, прежде всего, на поле», – сообщила пресс-служба клуба из Тольятти.