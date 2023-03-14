В «Акроне» отреагировали на участие дисквалифицированного Баринова в кубковом матче

В «Акроне» ответили, будет ли клуб подавать протест на результат матча Fonbet Кубка России против «Локомотива».
- На поле с первых минут вышел Дмитрий Баринов.
- Он должен был пропускать игру из-за дисквалификации.
«Эта новость не связана с нашим клубом напрямую. Будет ли клуб рассматривать возможность подачи протеста? Сейчас идет игра, и мы рассчитываем победить, прежде всего, на поле», – сообщила пресс-служба клуба из Тольятти.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Акрон» – «Локо».
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
Источник: «Спорт-Экспресс»