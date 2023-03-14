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    Галактионов объяснил, почему Дзюба не сыграет с «Акроном»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал причину отсутствия нападающего Артема Дзюбы в заявке команды на кубковый матч с «Акроном».

    – Дзюбы нет даже в заявке. С чем это связано?

    – Через два дня на третий матч, есть для него и Гилерме определенные противопоказания для игры на синтетике.

    Он тренируется в Москве и готовится к матчу чемпионата.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2023 16:48
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