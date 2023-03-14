Галактионов объяснил, почему Дзюба не сыграет с «Акроном»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал причину отсутствия нападающего Артема Дзюбы в заявке команды на кубковый матч с «Акроном».

– Дзюбы нет даже в заявке. С чем это связано?

– Через два дня на третий матч, есть для него и Гилерме определенные противопоказания для игры на синтетике.

Он тренируется в Москве и готовится к матчу чемпионата.