Галактионов объяснил, почему Дзюба не сыграет с «Акроном»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал причину отсутствия нападающего Артема Дзюбы в заявке команды на кубковый матч с «Акроном».
– Дзюбы нет даже в заявке. С чем это связано?
– Через два дня на третий матч, есть для него и Гилерме определенные противопоказания для игры на синтетике.
Он тренируется в Москве и готовится к матчу чемпионата.
- «Акрон» примет «Локомотив» сегодня в 17:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Следующий соперник «Локо» – «Краснодар» (18 марта, 19:30 мск).
Источник: «Матч ТВ»