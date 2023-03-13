Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пропустит кубковую игру с «Акроном».
34-летний футболист не полетел с командой в Тольятти.
Дзюбе предоставили дополнительный отдых перед матчем 20-го тура РПЛ против «Краснодара».
Вторая причина отсутствия форварда в заявке – искусственное поле, на котором предстоит сыграть «Локо» и «Акрону». В московском клубе решили не рисковать здоровьем возрастного игрока.
- «Акрон» примет «Локомотив» во вторник, 14 марта, в 17:30 мск.
- Матч «Локо» – «Краснодар» состоится в субботу, 18 марта, в 19:30 мск.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова