Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пропустит кубковую игру с «Акроном».

34-летний футболист не полетел с командой в Тольятти.

Дзюбе предоставили дополнительный отдых перед матчем 20-го тура РПЛ против «Краснодара».

Вторая причина отсутствия форварда в заявке – искусственное поле, на котором предстоит сыграть «Локо» и «Акрону». В московском клубе решили не рисковать здоровьем возрастного игрока.