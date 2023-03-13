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    Какой вы футболист?

    Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пропустит кубковую игру с «Акроном».

    34-летний футболист не полетел с командой в Тольятти.

    Дзюбе предоставили дополнительный отдых перед матчем 20-го тура РПЛ против «Краснодара».

    Вторая причина отсутствия форварда в заявке – искусственное поле, на котором предстоит сыграть «Локо» и «Акрону». В московском клубе решили не рисковать здоровьем возрастного игрока.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    13.03.2023 23:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100923

      zigbert 14 марта, 14:01

      Условия для Дзюбы в Локомотиве создали царские.

      1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 14 марта, 12:02

      С Акроном Локомотив должен и ВТОРЫМ составом справляться.

      0
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      Рейтинг: +7964

      Томик > Cleaner 14 марта, 22:33

      Они так и подумали, вероятно...

      0
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      Рейтинг: +1426

      Fialet 14 марта, 11:25

      Конечно, после допинга в игре с Ростовом надо восстанавливаться.

      0
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      Рейтинг: +758

      rac531 14 марта, 09:34

      И ладышки)
      Самое главное и палка цела, и ручки здоровы)

      2
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      Рейтинг: +326

      Ниф-Ниф 14 марта, 08:28

      В материаловедении есть термин "усталостная прочность иеталла". Дерево ведет себя по-другому: оно не устает, а сразу ломается.

      4
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      Рейтинг: +758

      rac531 > Ниф-Ниф 14 марта, 09:35

      Или гниет от различных болезней(

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      Рейтинг: +12560

      R_a_i_n 14 марта, 07:39

      Умора! Устал Зюба! А как же возгласы про великолепную форму дерева?

      5
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      ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner > R_a_i_n 14 марта, 12:04

      А я вот ржу над бревном Соболевым. Вот уж дерево так дерево!!! Дуб настоящий. И от любого ветерка падает с грохотом!...)))

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      Рейтинг: +12560

      R_a_i_n > Cleaner 14 марта, 14:12

      Да ты вообще ржун тот ещё. Ты утром встаёшь и сразу ржать начинаешь, в обед ржешь, вечером ржешь, в сортире наверно тоже ржешь. Ну конь на то и конь. Ты на жене тоже ржешь?

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > R_a_i_n 14 марта, 16:22

      Остроумно Вы, по-спартаковски пошутили!...) Ну прям РЖУ ни могу!

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан 13 марта, 23:50

      Краснодар важнее. Надо не облажаться перед своими зрителями которые очень вдохновятся домашней победой после прошлогоднего трэша. Пусть меня все проклянут но я получил этот фан ид неделю назад. И хочу вживую увидеть пусть даже не пойду именно на эту игру, но возрождение игры любимого клуба. Да и теперь в команде есть что доказывать остальным игрокам. Вот пусть вкалывают злыдни. Я может тоже хочу за 40 минут игры в месяц на поле получать их зарплату.

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