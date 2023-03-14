Ари назвал преимущества получения российского гражданства

Экс-нападающий сборной России Ари отреагировал на желание Лукаса Веры получить паспорт РФ.
Полузащитник «Оренбурга» заявил, что с нетерпением ждет оформления российского гражданства.
– Как оцениваете такое желание аргентинца? Правильно ли, что парни из других стран хотят стать гражданами России?
– Во многих странах вполне нормально получить гражданство там, где вы работаете.
Мы знаем, что в России есть много позитивных вещей. При этом ты можешь играть за местную сборную, получаешь возможность жить в стране без визы.
Россия – это прекрасная страна для жизни!
- Вера перебрался в Россию летом 2022 года.
- В этом сезоне РПЛ 25-летний аргентинец уже отдал пять голевых передач.
- Это лучший результат в истории команды.
Источник: «Матч ТВ»