Ари назвал преимущества получения российского гражданства

Экс-нападающий сборной России Ари отреагировал на желание Лукаса Веры получить паспорт РФ.

Полузащитник «Оренбурга» заявил, что с нетерпением ждет оформления российского гражданства.

– Как оцениваете такое желание аргентинца? Правильно ли, что парни из других стран хотят стать гражданами России?

– Во многих странах вполне нормально получить гражданство там, где вы работаете.

Мы знаем, что в России есть много позитивных вещей. При этом ты можешь играть за местную сборную, получаешь возможность жить в стране без визы.

Россия – это прекрасная страна для жизни!