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    Какой вы футболист?

    Ари назвал преимущества получения российского гражданства

    Экс-нападающий сборной России Ари отреагировал на желание Лукаса Веры получить паспорт РФ.

    Полузащитник «Оренбурга» заявил, что с нетерпением ждет оформления российского гражданства.

    – Как оцениваете такое желание аргентинца? Правильно ли, что парни из других стран хотят стать гражданами России?

    – Во многих странах вполне нормально получить гражданство там, где вы работаете.

    Мы знаем, что в России есть много позитивных вещей. При этом ты можешь играть за местную сборную, получаешь возможность жить в стране без визы.

    Россия – это прекрасная страна для жизни!

    • Вера перебрался в Россию летом 2022 года.
    • В этом сезоне РПЛ 25-летний аргентинец уже отдал пять голевых передач.
    • Это лучший результат в истории команды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2023 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +641

      _MATRIX_ 14 марта, 17:05

      Лучше бы столь же активно работали для предоставления российского гражданства русским, которые живут (точнее - выживают) за пределами России. Вот это был бы толк.

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