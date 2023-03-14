Глушаков обратился к Промесу из бани :»Мне тебя не хватает»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков обратился к бывшему одноклубнику Квинси Промесу.

Ранее нидерландский футболист «Спартака» заявил, что Глушаков был его учителем в банном деле.

«Мой брат, Промес. Рад, что тебе понравилось моe парение, и ты продолжаешь не нарушать традицию. Ты сказал, что уже русский, вижу, что ты становишься русским всe больше и больше, всe больше любишь баню. Ты стал ещe больше забивать, брат, давай продолжай, парься.

Ещe как-нибудь я тебя попарю. Давай, мой друг. Обнимаю, мне тебя не хватает», – сказал Глушаков в видеообращении.

«Всегда жду в парилке, мой друг. Главное: не пей колу в бане», – подписал виде игрок «Пари НН».