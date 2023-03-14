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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Глушаков обратился к Промесу из бани :»Мне тебя не хватает»

    Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков обратился к бывшему одноклубнику Квинси Промесу.

    Ранее нидерландский футболист «Спартака» заявил, что Глушаков был его учителем в банном деле.

    «Мой брат, Промес. Рад, что тебе понравилось моe парение, и ты продолжаешь не нарушать традицию. Ты сказал, что уже русский, вижу, что ты становишься русским всe больше и больше, всe больше любишь баню. Ты стал ещe больше забивать, брат, давай продолжай, парься.

    Ещe как-нибудь я тебя попарю. Давай, мой друг. Обнимаю, мне тебя не хватает», – сказал Глушаков в видеообращении.

    «Всегда жду в парилке, мой друг. Главное: не пей колу в бане», – подписал виде игрок «Пари НН».

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    Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова

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    14.03.2023 11:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 14 марта, 15:34

      А я знал, что Промес дырявяй.
      Жесткач.
      А ведь ЛГБТ пропаганда запрещена.

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      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata 14 марта, 15:19

      Можешь не напрягаться - дорога в Спартак для тебя закрыта ..., даже если и Промес за тебя по наивности своей попросит !!!

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      Рейтинг: +2270

      alefreddy 14 марта, 12:55

      не до тебя и бани ему сейчас надо выиграть титул главного голеадора

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