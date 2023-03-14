«Манчестер Сити» И «Лейпциг» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Знаешь, кто победит? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на игру
Встреча пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
Первая игра закончилась со счетом 1:1. Голы забили Рияд Марез и Йошко Гвардиол.
- Игра состоится во вторник, 14 марта.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
«Сити» – явный фаворит ответного матча, коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы составляет 1,37. На ничью дают 5,50. На выигрыш «Лейпцига» можно поставить за 8,80.
Источник: «Бомбардир»