«Манчестер Сити» И «Лейпциг» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Знаешь, кто победит? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на игру

Встреча пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

Первая игра закончилась со счетом 1:1. Голы забили Рияд Марез и Йошко Гвардиол.

Игра состоится во вторник, 14 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

«Сити» – явный фаворит ответного матча, коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы составляет 1,37. На ничью дают 5,50. На выигрыш «Лейпцига» можно поставить за 8,80.