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    Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Лейпциг»: 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» И «Лейпциг» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Встреча пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

    Первая игра закончилась со счетом 1:1. Голы забили Рияд Марез и Йошко Гвардиол.

    • Игра состоится во вторник, 14 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    «Сити» – явный фаворит ответного матча, коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы составляет 1,37. На ничью дают 5,50. На выигрыш «Лейпцига» можно поставить за 8,80.

    Источник: «Бомбардир»

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    14.03.2023 22:11
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